Евгений Пустовой: «Впереди амбициозные проекты на Марсе. Запад нам предложил свой Mars, только шоколадный батончик»
Союзный выбор сделан еще в прошлом веке. Но именно последние годы показали, насколько правильным оказался вектор. На этой неделе Президент провел ряд важных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали громкие заявления. И даже самые неисправимые прагматики понимают, интеграция – залог суверенной работы экономики.
О высоком и материальном союзного единения. «Политика без галстуков и купюр». Слово Евгению Пустовому.
Евгений Пустовой, СТВ:
Союзный праздник омрачать не хочется, но вспомнить нужно. Помните, был такой школьный падручнік гісторыі дрэннай якасці как по форме, так и по содержанию. С тонкой, как тогда наши финансовые закрома, обложкой в бело-красно-белый цвет. Там на низкосортной бумаге была напечатана хорошая легенда-притча, поучение для князей. О том, что невозможно было сломать целый веник, а вот по прутку удалось. Но даже два прутка вместе оказались не по зубам вечно обжорливой мировой элите. Соросы и Цукерберги, а также их лакеи из европейских штаб-квартир, спасибо, что сблизили славянскую силушку еще крепче. Это «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Белорусы, с Днем единения наших народов. Всех, кто чувствует этот праздник душой. Всех, у кого гордость за штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии на Рейхстаге. Все, кто не скрывает радости от простодушной улыбки сына доярки и рабочего – Юрия, первого человека покорившего космос. Всех, у кого мурашки по коже от оркестровой сюиты Свиридова. Время, вперед.
Евгений Пустовой:
Мы тогда были вместе. Но в 1990-х время остановилось. Как и суверенное развитие наших экономик. Это признают даже мастодонты нацменовского движения. Когда мы были вместе, молодежь стояла в очереди, чтобы записаться на стройки века. Когда нас оторвали друг от друга, молодежь стояла у пошуках будучыні, в очереди за «ножками Буша», в McDonald’s, картами поляка, грин-картами и гонорарами за участие в маршах националистических или откровенно нацистских протестов. Посыл был прост: вы, потомки победителей и основателей ООН, постойте на задворках истории, пока мы будем бомбить Югославию, делить нефтеносные районы Ближнего Востока и приватизировать промышленные гиганты и недра богатейшей страны мира.
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