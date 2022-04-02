Евгений Пустовой: «Впереди амбициозные проекты на Марсе. Запад нам предложил свой Mars, только шоколадный батончик»

Союзный выбор сделан еще в прошлом веке. Но именно последние годы показали, насколько правильным оказался вектор. На этой неделе Президент провел ряд важных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали громкие заявления. И даже самые неисправимые прагматики понимают, интеграция – залог суверенной работы экономики. О высоком и материальном союзного единения. «Политика без галстуков и купюр». Слово Евгению Пустовому.

Евгений Пустовой, СТВ:

Союзный праздник омрачать не хочется, но вспомнить нужно. Помните, был такой школьный падручнік гісторыі дрэннай якасці как по форме, так и по содержанию. С тонкой, как тогда наши финансовые закрома, обложкой в бело-красно-белый цвет. Там на низкосортной бумаге была напечатана хорошая легенда-притча, поучение для князей. О том, что невозможно было сломать целый веник, а вот по прутку удалось. Но даже два прутка вместе оказались не по зубам вечно обжорливой мировой элите. Соросы и Цукерберги, а также их лакеи из европейских штаб-квартир, спасибо, что сблизили славянскую силушку еще крепче. Это «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Белорусы, с Днем единения наших народов. Всех, кто чувствует этот праздник душой. Всех, у кого гордость за штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии на Рейхстаге. Все, кто не скрывает радости от простодушной улыбки сына доярки и рабочего – Юрия, первого человека покорившего космос. Всех, у кого мурашки по коже от оркестровой сюиты Свиридова. Время, вперед.