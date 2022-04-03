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«Я очень хочу научиться программировать». БГУИР запустил Telegram-бот для общения с абитуриентами

03 апреля 2022 08:32
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Новости Беларуси. На связи с абитуриентами. Университет информатики и радиоэлектроники запустил Telegram-бот для разъяснения вопросов, касающихся поступления в вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я очень хочу научиться программировать». БГУИР запустил Telegram-бот для общения с абитуриентами-1

Такой формат общения оказался востребованным. С его помощью можно ознакомиться с планом приема, проходными баллами прошлого года, получить консультацию о новых специальностях и узнать о возможности проживания в общежитиях университета.  

«Я очень хочу научиться программировать». БГУИР запустил Telegram-бот для общения с абитуриентами-4

Анастасия Хворостова, абитуриент:  
На ФИТУ меня привлекает специальность ИСиТ (гейм разработка). Это было моей целью изначально, потому что я очень хочу научиться программировать. Я уже этим начала заниматься и думаю связать с этим жизнь.  

«Я очень хочу научиться программировать». БГУИР запустил Telegram-бот для общения с абитуриентами-7

Накануне у абитуриентов была возможность пообщаться с преподавателями вуза и в оффлайн-формате. Университет провел день открытых дверей. Абитуриенты интересовались востребованными профессиями сейчас на рынке труда и какие направления IT будут актуальны в будущем.  

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Анастасия Хворостова # Фотофакт

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