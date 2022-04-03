«Я очень хочу научиться программировать». БГУИР запустил Telegram-бот для общения с абитуриентами

Новости Беларуси. На связи с абитуриентами. Университет информатики и радиоэлектроники запустил Telegram-бот для разъяснения вопросов, касающихся поступления в вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат общения оказался востребованным. С его помощью можно ознакомиться с планом приема, проходными баллами прошлого года, получить консультацию о новых специальностях и узнать о возможности проживания в общежитиях университета.

Анастасия Хворостова, абитуриент:

На ФИТУ меня привлекает специальность ИСиТ (гейм разработка). Это было моей целью изначально, потому что я очень хочу научиться программировать. Я уже этим начала заниматься и думаю связать с этим жизнь.