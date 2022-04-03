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Бычковский: иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, тест или сертификат не требуются

03 апреля 2022 07:28
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Новости Беларуси. Новые правила пересечения белорусской границы начали действовать с полуночи 3 апреля. В связи с улучшением эпидситуации сняты антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бычковский: иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, тест или сертификат не требуются-1

Отныне въезд и выезд в страну для граждан Беларуси будет свободным. ПЦР-тест понадобится только прибывающим иностранцам. Исключение – беженцы из Украины, которые въезжают в нашу страну или следуют через Беларусь транзитом. Не нужен сертификат о вакцинации и гражданам России в случае въезда через белорусско-российские участки. Все нюансы разъяснили в Госпогранкомитете.  

Бычковский: иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, тест или сертификат не требуются-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Граждане Беларуси могут беспрепятственно выезжать из страны. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены. Иностранцам, за исключением отдельных категорий, при въезде в нашу страну необходимо предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Постановлением расширяется перечень таких исключительных категорий. В частности, иностранным гражданам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, в том числе следующим транзитом через другие страны, тест или сертификат не требуются.  

Бычковский: иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, тест или сертификат не требуются-7

Госпогранкомитет также напоминает, что белорусские пограничники не проводят контроль на белорусско-российской границе как на наземных участках, так и в аэропорту.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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