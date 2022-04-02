Борис Грызлов о союзе с Беларусью: «У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче»

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Коллективный Запад считает, что это давление поставит нас на колени, они ошибаются, это невозможно. Тем не менее наши народы еще теснее выполняют все интеграционные программы. Вопросы, связанные с кооперацией промышленности, с проникновением экономики друг в друга. У нас свободное перемещение по территории РБ и РФ, свободное трудоустройство. У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче. Еще раз всех с праздником.