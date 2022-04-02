Борис Грызлов о союзе с Беларусью: «У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче»

Новости Беларуси. В 2022 году День единения народов Беларуси и России имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства сотрудничают уже 25 лет.
Новости Беларуси. В 2022 году День единения народов Беларуси и России имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства сотрудничают уже 25 лет.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Коллективный Запад считает, что это давление поставит нас на колени, они ошибаются, это невозможно. Тем не менее наши народы еще теснее выполняют все интеграционные программы. Вопросы, связанные с кооперацией промышленности, с проникновением экономики друг в друга. У нас свободное перемещение по территории РБ и РФ, свободное трудоустройство. У нас общие социальные и пенсионные системы, так что мы становимся только крепче. Еще раз всех с праздником.
Напомним, сотрудничество в рамках Союзного государства началось 2 апреля 1997 года. Сегодня праздничное мероприятие ко Дню единения народов Беларуси и России состоялось в Большом театре.
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