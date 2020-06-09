Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Страшно? Страх – он же такой, страх присущ каждому человеку. Но я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один, я принимал решения, как мне построить жизнь, как мне что-то сделать, что-то не сделать. И, наверное, каким-то образом я себя закалил. И я всегда решительно принимал решения, не боялся. А как? А других вариантов нет.