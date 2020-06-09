В Беларуси принятие военной присяги впервые пройдёт без родственников и близких людей

Новости Беларуси. С определенным ограничениями пройдет и торжественная церемония принятия военной присяги. В 2020 году впервые без родственников и близких друзей, но в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сложившейся ситуации торжественные мероприятия по отправке нового пополнения в войска, в столице и областных центрах не проводились. К тому же призывники по прибытии получали маску и перчатки. У всех проверяли температуру.

По прибытии к месту службы процедура повторялась, к тому же все молодое пополнение проходило двухнедельную изоляцию. В это время они не контактировали с остальными военнослужащими – отдельно проживали и питались.