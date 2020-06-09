Коронавирус в Беларуси. Опубликована статистика за 9 июня

Новости Беларуси. На 9 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов. У них ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего было сделано 644 160 тестов.

Умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.