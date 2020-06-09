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Коронавирус в Беларуси. Опубликована статистика за 9 июня

09 июня 2020 11:24
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Новости Беларуси. На 9 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов. У них ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.  

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19.  

Всего было сделано 644 160 тестов.    

Умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.     

Более 30 человек по Минску привлечены к ответственности. Правоохранители и врач рассказывают, как проверяют людей на самоизоляции (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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