Коронавирус в Беларуси. Опубликована статистика за 9 июня

Новости Беларуси. На 9 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов. У них ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего было сделано 644 160 тестов.
Умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
Более 30 человек по Минску привлечены к ответственности. Правоохранители и врач рассказывают, как проверяют людей на самоизоляции (читать далее).