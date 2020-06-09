Как правильно выращивать первоцветы и что делать с ними в июне

Весеннее настроение в саду – это, прежде всего, первоцветы, чаще всего мелколуковичные растения. Наиболее популярны галантусы, которые обычно и называют подснежниками, крокусы, белоцветники, мускари, а также пока менее известные нашим садоводам – пушкиния, сцилла, хионодокса, иридодиктиум. Не совсем привычные названия пугают, особенно начинающих садоводов. Основная причина – незнание агротехники. Вместе с тем, специалисты уверяют: мелколуковичные хлопот точно не доставят.

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси:

Они не требуют особого ухода. Подкормка производится только во время каких-то отрастаний – это где-то в апреле, отрастания, цветения. Одной подкормки вполне достаточно – комплексным минеральным удобрением, а затем при посадке им подкормка не требуется.

Но свои секреты выращивания некапризных первоцветов тоже есть. И сейчас, в начале июня самое время обратить внимание на посадки мелколуковичных.

Ольга Свитковская:

Тут довольно много луковичек. Если взять крокусы, у него клубни-луковицы замещаются ежегодно, образуются 2-3 новых и детка. Поэтому через 2-3 года начинается уже выпирание луковицы из земли. Вот такие растения, как крокусы и иридодиктиум, которые обладают высоким коэффициентом размножения, надо выкапывать через 3-4 года. Другие, такие, как хионодокса, сцилла, пушкиния, рябчики можно выкапывать реже.

После выкопки луковицы надо просушивать. Через месяц можно их почистить, затем поместить в бумажные пакеты и ждать до сентября. Сентябрь – самый оптимальный срок для высадки луковичных и мелколуковичных растений. Но есть некоторые нюансы. Вот, например, белоцветник и галантусы лучше пересаживать во время цветения, потому что луковицы слишком быстро усыхают и теряют всхожесть. Точно так же это касается кандыка, он уже отвегетировал, его нужно выкопать и сразу же посадить на какое-то другое место.