В Zoom или под землёй. Какие необычные свадьбы сейчас проводят?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Недавно в Москве состоялась свадьба под землей. На уровне 33 метра. Это метро, две пары обручились в метро. Естественно, когда все поезда уже ушли в депо. И они, видимо, смогли как-то договориться и арендовать этот объект.

Александр Меженный, профессиональный ведущий:

У нас в Солигорске значительно интереснее. Там и поглубже, и сейчас делают свадьбы на фоне этих гор, выработка, которая там лежит. Шикарно. Никакая Швейцария, никакая Каппадокия не сравнится. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Вам какие необычные церемонии приходилось проводить? Юлия Виноградова, начальник ЗАГСа Первомайского района:

Просто выездные церемонии. У нас несколько мест, куда мы выезжаем по Первомайскому району и, если есть площадки за городом, то, конечно же, недалеко. Это обычно усадьбы. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

А что говорит закон о выездных браках? Где запрещено проводить такие мероприятия? Или, может быть, были такие желания, где удалось урегулировать этот вопрос? Юлия Виноградова:

Где запрещено – такого нет, конечно же в нормативно-правовых актах. Но по территориальности, конечно, у нас есть ограничения. И со временем ограничения.

Юлия Крыницкая:

По народным каким-то традициям были свадьбы? Или есть какая-то особенность, когда азербайджанцы, например, или армяне. У нас же такие диаспоры достаточно распространены. Юлия Виноградова:

Такие мероприятия были, у азербайджанцев проводились такие мероприятия, мы регистрировали брак. Они до регистрации провели свою церемонию в плане традиций, мы провели нашу регистрацию в соответствии с законом Республики Беларусь и далее они стали проводить свое торжество. Юлия Крыницкая:

Пандемия как-то повлияла? В масках надо было приходить на свадьбы или все-таки этого не коснулось? Юлия Виноградова:

Эти ограничения присутствовали и в прошлом году, и в этом году. Сейчас немножко пошло на спад в плане того, что люди вакцинируются. Юлия Крыницкая:

Невеста могла стоять в фате и в маске? Юлия Виноградова:

Нет.