В Zoom или под землёй. Какие необычные свадьбы сейчас проводят?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Недавно в Москве состоялась свадьба под землей. На уровне 33 метра. Это метро, две пары обручились в метро. Естественно, когда все поезда уже ушли в депо. И они, видимо, смогли как-то договориться и арендовать этот объект.
Александр Меженный, профессиональный ведущий:
У нас в Солигорске значительно интереснее. Там и поглубже, и сейчас делают свадьбы на фоне этих гор, выработка, которая там лежит. Шикарно. Никакая Швейцария, никакая Каппадокия не сравнится.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вам какие необычные церемонии приходилось проводить?
Юлия Виноградова, начальник ЗАГСа Первомайского района:
Просто выездные церемонии. У нас несколько мест, куда мы выезжаем по Первомайскому району и, если есть площадки за городом, то, конечно же, недалеко. Это обычно усадьбы.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
А что говорит закон о выездных браках? Где запрещено проводить такие мероприятия? Или, может быть, были такие желания, где удалось урегулировать этот вопрос?
Юлия Виноградова:
Где запрещено – такого нет, конечно же в нормативно-правовых актах. Но по территориальности, конечно, у нас есть ограничения. И со временем ограничения.
Юлия Крыницкая:
По народным каким-то традициям были свадьбы? Или есть какая-то особенность, когда азербайджанцы, например, или армяне. У нас же такие диаспоры достаточно распространены.
Юлия Виноградова:
Такие мероприятия были, у азербайджанцев проводились такие мероприятия, мы регистрировали брак. Они до регистрации провели свою церемонию в плане традиций, мы провели нашу регистрацию в соответствии с законом Республики Беларусь и далее они стали проводить свое торжество.
Юлия Крыницкая:
Пандемия как-то повлияла? В масках надо было приходить на свадьбы или все-таки этого не коснулось?
Юлия Виноградова:
Эти ограничения присутствовали и в прошлом году, и в этом году. Сейчас немножко пошло на спад в плане того, что люди вакцинируются.
Юлия Крыницкая:
Невеста могла стоять в фате и в маске?
Юлия Виноградова:
Нет.
Юлия Носач, руководитель свадебного салона:
У меня были свадьбы в прошлом году по скайпу. Были у вас такие?
Александр Меженный:
По скайпу… Корпоративные вечеринки таким вот образом бывали, но что касается непосредственно свадеб – не было.
Наталья Надольская:
Это очень интересно, расскажите про свадьбу по скайпу, что это такое?
Юлия Носач:
Мамы некоторых невест – у меня было две таких свадьбы – не смогли приехать. Одна из России, вторая из Украины.
Александр Меженный:
Если кто-то из гостей находится на расстоянии, это да. Я имею в виду, если вся свадьба сидит по домам…
Вероника Муровейко, основательница студии декора, флористики и постановки танца:
У меня была такая свадьба. Были только ведущий, организатор, жених и невеста. Все остальные были на экранах.
Наталья Надольская:
Расскажите про эту свадьбу, что это было? Zoom-вечеринка, Zoom-свадьба?
Вероника Муровейко:
Это было в Минске. Фотограф и визажист связали свою судьбу вместе. И у них была такая свадьба. Очень много было гостей.
Наталья Надольская:
А как стол был организован? Если все были по домам, они сами пили и ели?
Вероника Муровейко:
Каждый сам у себя устроил.
Юлия Крыницкая:
Организовывается свадебный кейтеринг и гостям привозится специальная…
Александр Меженный:
Это если гости находятся в одном городе, а если находятся в разных странах, то, будем считать, это такой способ сэкономить. В принципе, это конференция, это формат конференции проводится.
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