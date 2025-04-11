Мы продемонстрировали самый тесный уровень экономической интеграции – политолог о Союзном государстве

О значимости Великой Победы, роли исторической памяти в современном обществе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов.
О значимости Великой Победы, роли исторической памяти в современном обществе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Давайте подробнее про Союзное государство. Какие сценарии вы видите для будущего Союзного государства? Каковы могут быть ключевые вызовы и возможности? Какие сферы наиболее перспективны для сотрудничества с Российской Федерацией?
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Касательно наших достижений, они очевидны. И сегодня мы понимаем, что вот даже этот период санкций, этого санкционного давления мы прошли достойно – и Россия, и Беларусь – благодаря тому, что мы продемонстрировали самый тесный уровень экономической интеграции: открыли друг другу рынки, есть допуск к госзакупкам, есть бесперебойная поставка энергоносителей.
В рамках Союзного государства товарооборот почти 60 миллиардов долларов. Сегодня белорус, приезжающий в Российскую Федерацию, либо россиянин, приезжающий в Беларусь, не чувствует того, что они пересекли границу. Мы можем получать качественные услуги в сфере образования, здравоохранения, работать.
Вадим Боровик:
Сегодня высшее политическое руководство наших стран, лидеры наших государств демонстрируют максимальное уважение друг к другу, максимально поддерживают друг друга в том числе и в этом сложном геополитическом противостоянии, которое происходит между Западом и Российской Федерацией.
Поэтому наша сегодня задача в рамках Союзного государства – завершить конфликт на приемлемых для нашего союзника условиях и выйти из-под санкционного давления, то есть убрать экономические изъятия, посредством которых нас пытаются ослабить. Такой сильный союзник как Россия, Китай либо другие союзники в мире выступают за справедливый мир, союзники Беларуси. Я надеюсь, мы совместно выстроим ту систему международных отношений, которые будут отвечать нашим интересам.
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