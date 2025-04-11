Делегация Минской области на концерте-реквиеме «Каждый третий» – гости поделились эмоциями

В тяжелые и трагичные годы Великой Отечественной войны сегодня перенесутся зрители концерта-реквиема «Каждый третий». Во Дворец Республики приглашена делегация Минской области. Это представители трудовых коллективов, молодежь и ветераны – всего более двух тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События на фронте, в гетто, судьбы жителей сожженных деревень и то, как жили люди после войны – все это отражено как в драматической театральной постановке, так и на выставке, которая встречает гостей уже в фойе. Шесть тематических экспозиций – это проекты Национального архива, историков, ученых и белорусских издательств. Особое внимание привлекают предметы-очевидцы военных лет, найденные на местах боев, и солдатские письма – память о защитниках. Продолжает работать выставка пекарей. У гостей дворца есть возможность попробовать кусочек блокадного хлеба. Те самые 125 граммов, которые поддерживали в людях жизнь и веру в Победу.

Впечатление сильное. Эмоции переполняют и, конечно, хочется, чтобы никогда на нашу землю фашизм не вступил. Но я уверена, что мы сильный, трудолюбивый, мужественный народ белорусский справимся с этим. И мы мир сохраним, мы его не предадим. Мы умеем чтить, мы умеем помнить, мы умеем побеждать и мы победим.

Для нашей семьи это тоже особая память, и мы вспоминаем всегда в День Победы, чтим память погибших. Вот был дед, могилу которого мы нашли спустя 75 лет. Еще есть один у нас родственник, которого расстреляли, он был партизаном. Это было в Украине. Он был расстрелян за два дня до входа наших войск в Снигиревский район. На глазах у матери он был расстрелян.

О масштабах трагедии белорусского народа говорит само название проекта. В годы Великой Отечественной наша страна потеряла каждого третьего жителя, а боль утраты пережила каждая семья. Главная задача концерта-реквиема – напомнить новому поколению, насколько хрупок мир и как важно его сберечь.