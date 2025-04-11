Мы должны помнить, что в наших венах течёт кровь победителей – Вадим Боровик

Наталья Надольская, ведущая: Вадим Александрович, что для вас лично означает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне? Как Победа над фашизмом повлияла на понимание ценности мира и стабильности для цивилизации в целом?

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Естественно, у каждого белоруса в сердце отзывается подвиг нашего народа, и мы должны помнить, что в наших венах течет кровь победителей и освободителей – так мы воспитываем молодежь, так мы воспитаны в свое время. И, конечно, очень жаль, что человечеству зачастую приходится переживать такие трагедии страшные, как Вторая мировая война, Первая мировая война, для того, чтобы каким-то образом трансформировать систему международных отношений, совершенствовать взаимодействие государств. Но, как мы видим, современная история показывает, что уроки истории далеко не все усваивают, и, к сожалению, сегодня есть и реваншизм в мире, и говорить о какой-то справедливости в системе международных отношений весьма сложно, когда отдельные политики пальцем показывают на карту и говорят: «Нам нужны эти территории», – и не считаются с интересами народов, населяющих эти территории.

Поэтому то, что мы сегодня сохраняем память о нашем подвиге и правильно трактуем историю, помогает нам правильно позиционировать нашу страну на международной арене и отстаивать наши национальные интересы.