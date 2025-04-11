«Умные» сеялки, дроны и точное земледелие. Вот как аграриям Беларуси удалось за 30 лет совершить технологический рывок

В этих очередях 90-х мало кто верил, что Беларусь из продовольственного должника превратится в сельскохозяйственную державу. Тушенка по талонам и молоко только детям – экономический срез целой эпохи. И кто мог предсказать, что страна, где плавленый сыр был деликатесом, начнет создавать свой пармезан и горгонзолу, чей вкус найдет поклонников по всему миру? Ирония судьбы: сегодня та же страна экспортирует продукты питания на 8 миллиардов долларов. Каждый пятый валютный рубль в казне – заслуга АПК.

Но любая продовольственная безопасность, любая полная тарелка начинается с посевной кампании. С зерен, что ложатся в землю здесь и сейчас. Что сегодня происходит на белорусских полях? Какие сорта выбирают, какие технологии используют, какие решения помогают экономить и почему посевная – это не просто агротехника, а стратегическая операция? Разбираемся с места событий.

За три десятилетия белорусская посевная совершила технологический рывок. Сегодня страна полностью обеспечивает себя семенами основных культур. Если еще 15 лет назад каждый второй мешок семян был импортным, то сегодня по основным зерновым – полный суверенитет! Активно по белорусским полям шагает цифра. В Гродненской области работают «умные» сеялки, которые знают счет каждому зернышку. В Минской – дроны видят болезни растений раньше человеческого глаза. Брестчина, традиционный лидер, ставит новую планку: +15 % к прошлогоднему рекорду. 1 миллион 800 тысяч тонн – это не предел, когда на поле выходят технологии.