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В этой лаборатории изучают ДНК семян! Узнали у эксперта, какие сорта сельхозкультур сейчас востребованы

11 апреля 2025 14:39
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Снегопад в начале апреля стал главной темой в стенах государственной сельхозакадемии в Горках. От лекций по механизации до семинаров по растениеводству преподаватели и студенты обсуждают план, как пережить этот климатический сюрприз и какие выводы надо сделать.

Особое беспокойство вызывают посевы, оказавшиеся под снегом. Переживут ли они заморозки? Вопросы устойчивости сельхозкультур к капризам погоды становятся ключевыми для белорусской селекции. Ученые активно работают над созданием новых сортов, способных противостоять климатическим аномалиям.

В этой лаборатории изучают ДНК семян! Узнали у эксперта, какие сорта сельхозкультур сейчас востребованы-2

Наталья Дуктова, кандидат сельскохозяйственных наук, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Сегодня уже актуальны сорта, которые могут быть не просто устойчивыми к болезням и вредителям. Они должны быть устойчивы к комплексу этих неблагоприятных абиотических факторов – заморозки, возвратные заморозки, недостаток влаги. Эта широкая адаптивность становится краеугольным камнем селекции. Все новые сорта, как правило, уже более устойчивы к неблагоприятным условиям.

170 сортов за 20 лет! И 40 культур в разработке прямо сейчас. Сельхозакадемия ведет масштабную работу. Но вот парадокс: если белорусские дачники охотно экспериментируют с новинками, то крупные хозяйства пока осторожничают. Как отличить прорывной сорт от пустышки? Ответ знают в уникальной лаборатории, где семена проходят настоящий генетический досмотр.

В этой лаборатории изучают ДНК семян! Узнали у эксперта, какие сорта сельхозкультур сейчас востребованы-4

Сергей Егоров, заведующий испытательной лабораторией Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Перед нами генетический и молекулярный паспорт сорта. Как вы видите, он состоит из определенных полосочек, по сути, это «отпечатки пальцев» нашего сорта. На основании этого «отпечатка пальцев» мы можем в любой момент определить, тот это сорт или не тот, сформировать соответствующие выводы. 

В этой лаборатории изучают ДНК семян! Узнали у эксперта, какие сорта сельхозкультур сейчас востребованы-6

По внешнему виду даже специалист не отличит элитный гибрид от его дешевого двойника. Но ДНК не умеет лгать! Именно здесь, в этой лаборатории, раскрывают самые изощренные семенные подлоги. Сергей Егоров в шутку называет себя биологом-криминалистом. Его последнее «дело»: разоблачение заморского фальсификата, который чуть не попал на белорусские поля. К счастью, таких детективных историй с появлением этой лаборатории стало в разы меньше.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Технологии # Юлия Мычка

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