В этой лаборатории изучают ДНК семян! Узнали у эксперта, какие сорта сельхозкультур сейчас востребованы
Снегопад в начале апреля стал главной темой в стенах государственной сельхозакадемии в Горках. От лекций по механизации до семинаров по растениеводству преподаватели и студенты обсуждают план, как пережить этот климатический сюрприз и какие выводы надо сделать.
Особое беспокойство вызывают посевы, оказавшиеся под снегом. Переживут ли они заморозки? Вопросы устойчивости сельхозкультур к капризам погоды становятся ключевыми для белорусской селекции. Ученые активно работают над созданием новых сортов, способных противостоять климатическим аномалиям.
Наталья Дуктова, кандидат сельскохозяйственных наук, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Сегодня уже актуальны сорта, которые могут быть не просто устойчивыми к болезням и вредителям. Они должны быть устойчивы к комплексу этих неблагоприятных абиотических факторов – заморозки, возвратные заморозки, недостаток влаги. Эта широкая адаптивность становится краеугольным камнем селекции. Все новые сорта, как правило, уже более устойчивы к неблагоприятным условиям.
170 сортов за 20 лет! И 40 культур в разработке прямо сейчас. Сельхозакадемия ведет масштабную работу. Но вот парадокс: если белорусские дачники охотно экспериментируют с новинками, то крупные хозяйства пока осторожничают. Как отличить прорывной сорт от пустышки? Ответ знают в уникальной лаборатории, где семена проходят настоящий генетический досмотр.
Сергей Егоров, заведующий испытательной лабораторией Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Перед нами генетический и молекулярный паспорт сорта. Как вы видите, он состоит из определенных полосочек, по сути, это «отпечатки пальцев» нашего сорта. На основании этого «отпечатка пальцев» мы можем в любой момент определить, тот это сорт или не тот, сформировать соответствующие выводы.
По внешнему виду даже специалист не отличит элитный гибрид от его дешевого двойника. Но ДНК не умеет лгать! Именно здесь, в этой лаборатории, раскрывают самые изощренные семенные подлоги. Сергей Егоров в шутку называет себя биологом-криминалистом. Его последнее «дело»: разоблачение заморского фальсификата, который чуть не попал на белорусские поля. К счастью, таких детективных историй с появлением этой лаборатории стало в разы меньше.
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