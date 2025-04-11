Пусть будет меньше встреч, но эффективных! Боровик прокомментировал Директиву №11 Президента

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Александр Григорьевич абсолютно правильно подписал Директиву. Ненужные совещания, понижающие нашу конкурентоспособность встречи. В аудиторию должны приходить те, кому есть что сказать и от которых есть эффект. У нас есть соответствующие службы – проведите закрытые опросы и посмотрите, после встреч с кем слушатели негативно высказываются. Они там больше не должны появляться! Не надо никого обижать, отправьте их в другие аудитории. Но к молодежи должны идти те, кто может разговаривать с молодежью, иначе вы вредите молодежи. Не надо эта статистика – вот, мы провели 500 встреч. Пускай их будет 300, но эффективных.

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