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Пусть будет меньше встреч, но эффективных! Боровик прокомментировал Директиву №11 Президента

11 апреля 2025 14:14
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О значимости Великой Победы, роли исторической памяти в современном обществе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Пусть будет меньше встреч, но эффективных! Боровик прокомментировал Директиву №11 Президента-2

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Александр Григорьевич абсолютно правильно подписал Директиву. Ненужные совещания, понижающие нашу конкурентоспособность встречи. В аудиторию должны приходить те, кому есть что сказать и от которых есть эффект. У нас есть соответствующие службы – проведите закрытые опросы и посмотрите, после встреч с кем слушатели негативно высказываются. Они там больше не должны появляться! Не надо никого обижать, отправьте их в другие аудитории. Но к молодежи должны идти те, кто может разговаривать с молодежью, иначе вы вредите молодежи. Не надо эта статистика – вот, мы провели 500 встреч. Пускай их будет 300, но эффективных.

Подробности смотрите в видео.

# Государственная политика # Вадим Боровик # Наталья Надольская

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