«Скорая помощь» на белорусских полях – рассказываем о преимуществах мобильных механизированных отрядов

Пока цифровые технологии совершают революцию в агросекторе, Гомельская область делает ставку и на другой мощный ресурс – мобильные механизированные отряды. Создание такой скорой помощи на белорусских полях – требование Президента. Их формирование прошло в трех регионах: Витебском, Гомельском и Могилевском. Все они получили весомую поддержку от государства в виде мощного технического оснащения: более 100 единиц современной техники каждому региону. В парке – энергонасыщенные тракторы, МАЗы и целый арсенал спецмашин: от кормоуборочных комбайнов до техники для работы с почвой и удобрениями. «Высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев» – Лукашенко назвал ключи к успеху в уборочной – подробности здесь.

Особенность Гомельской области – уникальная модель. Здесь мехотряды взяли в аренду земли проблемных хозяйств. Они полностью отвечают за весь технологический процесс и гарантируют качество на всех этапах.

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

И уже полученный результат, то есть валовое производство зерна, кукурузы, они уже могли использовать, продавать, оплачивать свои работы. Но это не исключает того, что они заняты также и привлекаются во все сельхозорганизации области для помощи в оказании услуг. Самый большой в стране современный мехотряд, который помогает аграриям на пахоте и уборке, создан в Могилевской области. Еще четыре года назад это начиналось как эксперимент: пять старых тракторов, собранных по окрестным хозяйствам, и команда энтузиастов. Сегодня это железный легион с парком из более 100 единиц техники, где почти 90 – современные энергонасыщенные тракторы.