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«Скорая помощь» на белорусских полях – рассказываем о преимуществах мобильных механизированных отрядов

11 апреля 2025 14:36
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Пока цифровые технологии совершают революцию в агросекторе, Гомельская область делает ставку и на другой мощный ресурс – мобильные механизированные отряды. Создание такой скорой помощи на белорусских полях – требование Президента. Их формирование прошло в трех регионах: Витебском, Гомельском и Могилевском. Все они получили весомую поддержку от государства в виде мощного технического оснащения: более 100 единиц современной техники каждому региону. В парке – энергонасыщенные тракторы, МАЗы и целый арсенал спецмашин: от кормоуборочных комбайнов до техники для работы с почвой и удобрениями.

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«Скорая помощь» на белорусских полях – рассказываем о преимуществах мобильных механизированных отрядов-2

Особенность Гомельской области – уникальная модель. Здесь мехотряды взяли в аренду земли проблемных хозяйств. Они полностью отвечают за весь технологический процесс и гарантируют качество на всех этапах.

«Скорая помощь» на белорусских полях – рассказываем о преимуществах мобильных механизированных отрядов-4

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
И уже полученный результат, то есть валовое производство зерна, кукурузы, они уже могли использовать, продавать, оплачивать свои работы. Но это не исключает того, что они заняты также и привлекаются во все сельхозорганизации области для помощи в оказании услуг. 

Самый большой в стране современный мехотряд, который помогает аграриям на пахоте и уборке, создан в Могилевской области. Еще четыре года назад это начиналось как эксперимент: пять старых тракторов, собранных по окрестным хозяйствам, и команда энтузиастов. Сегодня это железный легион с парком из более 100 единиц техники, где почти 90 – современные энергонасыщенные тракторы.

«Скорая помощь» на белорусских полях – рассказываем о преимуществах мобильных механизированных отрядов-6

Олег Грудов, директор предприятия «Заднепровский межрайагросервис»:
Мы сначала один трактор забрали из колхоза, восстановили, потом еще два, три зерноуборочных комбайна. Потом с приходом Анатолия Михайловича, нашего губернатора, в область, он меня пригласил и дал поручение собрать еще пять. Я признался, что мы уже начали, уже есть три трактора, три комбайна, дал поручение еще пять, мы еще пять. Потом пять взяли в лизинг, с этого начиналось.

Те самые первые «ветераны», благодаря мастерству механиков, до сих пор в строю.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Технологии # Юлия Мычка

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