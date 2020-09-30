Задержаны злоумышленники, которые планировали поджигать «Табакерки» и обстреливать милицейские авто
Новости Беларуси. В Минске задержана группа лиц, которая готовила серию поджогов и разбойных нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что выйти на след задержанных удалось при помощи информации, которая содержалась как раз в экстремистских чатах. Отметим, для правоохранителей нет закрытых сетей.
На этих скриншотах – все планы и намерения злоумышленников, в частности поджоги «Табакерок» в разных точках города, то есть порча имущества и инфраструктуры.
Но намного эффективнее, как считают участники протестных групп, наносить вред личным и служебным авто правоохранителей или самим сотрудникам МВД, поэтому активно собирают информацию о них. Разыскивают даже министра.
Я, Поповский Евгений, собирался сегодня с компанией из четырех человек поджечь «Табакерки» в районе Уручья, еще изготовил рогатки для стрельбы по милицейским автомобилям, подшипникам.
Но подобного рода планы – это лишь начало, судя по следующим сообщениям. Таким образом, злоумышленники хотят разогреть и сплотить тех, кто готов быть бездумным инструментом в чужих руках.
– Понимаешь, надо людей подготовить, чтобы они были готовы на какие-то большие дела, а не только поджигать этим будки. Начнем с этих будок, а дальше пойдем как по накатанной. Никак не могут собраться. Пишут же: давайте лучше не будки палить, а РОВД сразу, ментов давайте палить.
– Нет, Паш, я тебе сразу говорю, тогда говорил и сейчас говорю, что молодцы, конечно, ребята, что пытаются, но они ненадежные.