Задержаны злоумышленники, которые планировали поджигать «Табакерки» и обстреливать милицейские авто

Новости Беларуси. В Минске задержана группа лиц, которая готовила серию поджогов и разбойных нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что выйти на след задержанных удалось при помощи информации, которая содержалась как раз в экстремистских чатах. Отметим, для правоохранителей нет закрытых сетей.

На этих скриншотах – все планы и намерения злоумышленников, в частности поджоги «Табакерок» в разных точках города, то есть порча имущества и инфраструктуры.

Но намного эффективнее, как считают участники протестных групп, наносить вред личным и служебным авто правоохранителей или самим сотрудникам МВД, поэтому активно собирают информацию о них. Разыскивают даже министра.

Я, Поповский Евгений, собирался сегодня с компанией из четырех человек поджечь «Табакерки» в районе Уручья, еще изготовил рогатки для стрельбы по милицейским автомобилям, подшипникам. Но подобного рода планы – это лишь начало, судя по следующим сообщениям. Таким образом, злоумышленники хотят разогреть и сплотить тех, кто готов быть бездумным инструментом в чужих руках.