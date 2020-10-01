«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность

Новости Беларуси. В Гродно студенты специальности «Таможенное дело» 1 октября принесли клятву быть патриотами и достойными гражданами своей страны. Церемония прошла на площади университетского флага.

30 «купаловцев» уже сегодня с гордостью носят синюю форму, хотя и учатся пока только на втором курсе. Именно на второй год обучения будущие таможенники дают клятву перед лицом руководства вуза и Гродненской региональной таможни, родителей и друзей.

Такую традицию завели, чтобы студенты осознавали всю серьезность профессии, которую они избрали, понимали, что именно им предстоит быть на страже экономических интересов родины.

Елена Южик, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я выбрала специальность «Таможенное дело», так как считаю, что в нашем мире она очень востребована и у меня точно будет место на работе.

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:

Благодаря взаимодействию с университетом, мы вырабатываем те необходимые нам перечни знаний, ту программу, в которой нуждается таможенная служба. Мы взаимно обогащаем тот перечень предметов, которые изучают студенты.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Ребята очень много времени проводят на таможне, практику проходят. Действительно, такое практикоориентированное образование, которому может позавидовать любая другая специальность.