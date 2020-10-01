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«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность

01 октября 2020 19:07
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Новости Беларуси. В Гродно студенты специальности «Таможенное дело» 1 октября принесли клятву быть патриотами и достойными гражданами своей страны. Церемония прошла на площади университетского флага. 

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-1

30 «купаловцев» уже сегодня с гордостью носят синюю форму, хотя и учатся пока только на втором курсе. Именно на второй год обучения будущие таможенники дают клятву перед лицом руководства вуза и Гродненской региональной таможни, родителей и друзей.

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-4

Такую традицию завели, чтобы студенты осознавали всю серьезность профессии, которую они избрали, понимали, что именно им предстоит быть на страже экономических интересов родины.

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-7

Елена Южик, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Я выбрала специальность «Таможенное дело», так как считаю, что в нашем мире она очень востребована и у меня точно будет место на работе.

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-10

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:
Благодаря взаимодействию с университетом, мы вырабатываем те необходимые нам перечни знаний, ту программу, в которой нуждается таможенная служба. Мы взаимно обогащаем тот перечень предметов, которые изучают студенты.

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-13

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Ребята очень много времени проводят на таможне, практику проходят. Действительно, такое практикоориентированное образование, которому может позавидовать любая другая специальность.  

«Образование, которому может позавидовать любая другая специальность». В Гродно будущие таможенники принесли клятву на верность-16

Таможенное дело – одна из молодых специальностей гродненского университета, существует четвертый год. По итогам летней вступительной кампании она в топе популярности у абитуриентов. А первые выпускники уже в этом году начали нести службу в Гродненской региональной таможне. 

# Таможня Беларуси # общество # Андрей Ковальчук # Ирина Китурко # Елена Южик # Фотофакт

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