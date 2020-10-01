«Я считаю, это очень благодарная профессия». Педагоги Минска получили награды накануне Дня учителя

Награды за знания и любовь к детям. Более 40 столичных учителей получили награды накануне Дня учителя. Благодарности и подарки вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На праздничный вечер пригласили почти 600 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учитель – человек, который может сделать трудные вещи легкими. Светлана Сергеевна Бусел знает об этом не понаслышке. Разобраться в предметах, которые она преподает, без учителя-профессионала непросто. Электротехника, спецтехнология, охрана труда – 36 лет она обучает этим дисциплинам будущих работников энергетики и строительства. Сейчас трудится в минском лицее номер пять.

Светлана Бусел, преподаватель Минского государственного профессионального лицея №5 транспортного строительства:

Предметы, которые я преподаю, сложные и в то же время очень необходимые, ведь от них зависит, какой специалист придёт на производство. Вижу свою цель в том, чтобы заинтересовать ребёнка. Когда он пришёл на 1 курс, необходимо дать понять, что его специальность – это его будущее. Ведь мы знаем, мои выпускники сегодня являются главными энергетиками крупных энергетических холдингов, крупных предприятий, я этим горда.

Светлана Сергеевна одна из полусотни учителей, которые получили награду в столичном Дворце культуре. Накануне воскресного профессионального праздника она в числе лучших педагогов столицы.

Вероника Сайко, корреспондент:

Педагогам накануне Дня учителя не только вручили награды, но и подарили эмоции. Точнее, праздничный концерт. Хотя многие преподаватели признаются: лучший подарок – это уверенные знания и хорошее поведение учеников.

Геннадий Владимирович Сухомлинов также ветеран учительского труда. 45 лет стажа отдал Минской государственной гимназии-колледжу искусств. Полсотни его выпускников – в Союзе художников. Геннадий Владимирович – лучший пример для своих учеников. Он – автор множества картин и персональных выставок.

Геннадий Сухомлинов, преподаватель Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Отец был педагог, брат – педагог, это по наследству. Это раз. А второе, вы знаете, молодёжь с искусством связана. Мы за мольбертами работаем, я им весь свой опыт передаю, всё, что я умею, всё, что я знаю. Я считаю, это очень благодарная профессия.

Поздравили педагогов более десятка музыкантов и танцевальных коллективов. Музыка лилась отовсюду, начиная с фойе и заканчивая концертным залом.

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

В каждом районе прошли такие же мероприятия, в каждой школе, в каждом педагогическом коллективе. Мне бы хотелось, чтобы вот эти теплые, добрые слова, которые звучат в эти дни, дошли до каждого педагога.