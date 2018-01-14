В Житковичском районе льдом сорвало понтонную переправу‍

Новости Беларуси. В Житковичском районе продолжается восстановление понтонного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льдом повреждено крепление конструкции. Специалисты планируют завершить ремонт в течение дня. О временном прекращении работы переправы население оповещено. Однако местные жители не отрезаны: спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой.

Тем временем в районе деревни Снядин на круглосуточный режим переведена паромная переправа для легковых автомобилей. «Ведутся работы по укреплению берега, съезда будущего моста». Репортаж из Гомельской области

Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.