Это достаточно серьезная собака, она должна быть воспитана: в Беларуси открылась первая школа кинологов-фигурантов

Новости Беларуси. В Могилеве открылась школа фигурантов-кинологов. Это люди, которые обучают псов защитных пород, охранять объекты, обезвреживать преступников или просто участвовать в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одну из первых сессий приехали спортсмены-любители и представители силовых ведомств из Беларуси и России.

Мария и доберман по кличке Платон лучшие друзья. Понимают один одного с полувзгляда и полуслова. Однако девушка хочет, чтобы питомец был не просто членом семьи, но и ее верным защитником. Понимал, когда есть опасность, а когда нет.

Мария Вересович, курсант белорусской школы фигурантов (Россия):

Это достаточно серьезная собака, она должна быть воспитана, должна быть обучаемой, она должна сработать на защиту хозяина. У нас есть ребеночек, это его питомец.

Эта школа фигурантов первая и пока единственная в нашей стране. Здесь обучают тренеров, как правильно дрессировать собак, а собак – как защищать своих хозяев или обезвреживать преступника. Во время тренировок никакой спецодежды, разве что специальный рукав.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Внешняя часть сделана из природного материала джута, внутри пластик и поролоновая подушка. Но даже такая защита бывает малоэффективной, если у собаки острые зубы.

Пришвин, двухлетняя овчарка, с задачей справился на отлично. По команде «аус» корреспондента СТВ отпускает. Главное для собаки не покалечить человека, а остановить его.

Кирилл Абразовский, курсант белорусской школы фигурантов (Беларусь):

В идеале должно быть: собака активная, фигурант пассивный, он стоит. И собака должна лаем объяснить фигуранту: только ты дернешься, я тебя сожру. Грубо говоря, так.

В школе фигурантов обучаются люди и собаки не только из Беларуси. Есть любители, а есть и профессионалы – сотрудники милиции, вооруженных сил, таможни. Чтобы получить лицензию, нужно сдать три сессии и выпускные экзамены.

Сергей Князев, курсант белорусской школы фигурантов (Россия):

В любой профессии есть повышение квалификации. Так и здесь. Я сюда приехал, чтобы повысить свой уровень знаний, обучения и так далее.

Тренер:

Молодец, подвигайся вправо влево. По дуге, хорошо, вот.

В роли учителей здесь маститые специалисты из Финляндии и России. Например, Алексей Соколов – двухкратный чемпион своей страны среди фигурантов, работает по передовой методике Райзера. Нюансов в подготовке защитных собак много. Ведь у каждой свой характер, и к каждой нужен индивидуальный подход. Но любой пес, как и человек, любит, когда его хвалят.

Алексей Соколов, тренер белорусской школы фигурантов:

Для собаки это громадный стресс. Работать, бороться с человеком – это громадный стресс. Они не рождены прямо для этого все, чтобы противостоять человеку. Этому надо в том числе обучать. Единицы из тысяч могут самостоятельно, от природы человеку противостоять. Остальных нужно этому обучить.