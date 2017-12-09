«Ведутся работы по укреплению берега, съезда будущего моста». Репортаж из Гомельской области

Новости Беларуси. В эти минуты на реке Припять приступают к монтажу временного наплавного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим занимаются подразделение инженерных войск совместно с отрядом специального назначения МЧС. Напомним, из-за конструктивных недостатков 888-миметровый мост в Житковичском районе признан аварийным. Движение на нём закрыто, что повлияло на привычный уклад жизни тысяч людей. Меры по преодолению ЧП сегодня на месте выработала Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых сил – начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооружённых сил:

Сейчас ведутся работы по укреплению берега, съезда будущего моста. На данном участке реки будет оборудован наплавной мост грузоподъёмностью 60 тонн с использованием понтонно-мостового парка.

Возведение временной переправы планирую закончить уже завтра. Пока людей через реку перевозят катера МЧС.

За сутки число пассажиров приблизилось к тысяче человек. Грузовой транспорт до 10 тонн переправляется на паромной переправе Снядин.

Дмитрий Гайкевич, председатель Житковичского райисполкома:

Серьёзных потрясений не было, но немножко есть неудобства. Это временно. Я думаю, когда станет понтонная переправа, то движение будет функционировать по-другому.

Обследование аварийного моста продлится всю будущую неделю. Параллельно поручено проверить все конструкции построенные по данному проекту.