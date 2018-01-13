«Смогли троих детей поставить на лыжи. Очень рады»: российские туристы о Силичах

Новости Беларуси. В Силичах многолюдно. И это не смотря на то, что зима в этом году без больших минусов и естественного снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По крайней мере – пока. На вершину склонов забираются и взрослые, и дети. Те, кто пока не уверен в силах, штурмуют учебную трассу.

Дарья Мавропуло-Столяренко, отдыхающий центр (Россия):

Вначале немного сложновато. А когда уже научишься, то легко. Можно ехать очень быстро, с ветерком. Так очень весело, что можно немного побояться.

Аркадий Тарасевич, лыжник:

Настроение очень хорошее. Ты приходишь, покатался, подышал морозным, свежим воздухом. Возвращаешься домой оздоровившийся. Настроение зашкаливает и хочется в следующий раз, опять.

Ожидается, что в 2018 году туристов в центр приедет не меньше, чем в прошлом (80 тысяч человек). В сезон свои склоны открывают 9 трасс. На каждой – особое внимание безопасности горнолыжников. С новичками прежде всего работают профессиональные инструкторы.

Александр Титов, старший инспектор спасательной службы горнолыжного центра:

Мы очень сильно рекомендуем иметь горнолыжный шлем. Потому что лыжи – это активный вид спорта, и голова у человека должны быть защищена. В сноупарке и на трамплинах у нас запрещено кататься без лыжных шлемов. Это не так дорого стоит. Лечение будет стоить дороже, надо обязательно купить шлем.

Виктория Ходосок, СТВ:

Это – самая длинная горнолыжная трасса. От здешних видов в буквальном смысле захватывает дух. Для неснежной зимы здесь много снега и, кстати, очень-очень холодно. Все благодаря специальным пушкам, которые отснеживают трассу несколько дней буквально в круглосуточном режиме, чтобы толщина покрытия была хотя бы 50 сантиметров.

Семейство Проценко из России как раз из тех, кто обкатывает трассу номер три. О Силичах узнали от не раз здесь побывавших родственников.

Приехать сами в центр собирались не один год. Ждали, пока подрастут все дочери.

Павел Проценко, отдыхающий горнолыжного центра (Россия):

Мы очень довольны, рады, вот все наши. Еще там маленькая бегает. Уже даже физкультурную травму получила.

Ирина Проценко, отдыхающий горнолыжного центра (Россия):

На лыжах несколько лет катаемся. Здесь в первый раз. Учебная трасса пока была только открыта. Она нам очень понравилась. Вот, смогли троих детей поставить на лыжи. Очень рады.