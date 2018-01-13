Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя

Новости Беларуси. В 2018 году оленей завезли в Чашники, Верхнедвинск, а теперь и Шарковщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рогатых гостей в Шарковщине Олег Селях и не припомнит, потому к приему готовится с особым трепетом. 5 тонн зерна, 3 сена и под 200 килограммов соли. Обязательно – комфортные условия для проживания и никакой опасности.

Олег Селях, ведущий охотовед Шарковщинской районной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Калі будзе вялікая колькасць ваўкоў, і мы ім хрыбет не пераламаем, наша дзяржаўная праграма будзе пад пагрозай. Таму мы паралельна будавалі, вальеру завяршалі. Па першаму снегу мы тут яшчэ і флажылі ваўкоў. Пару мацёрых мы здабылі.



Олег Селях с самого утра ждал полсотни благородных оленей. Именно с них и начнет свое развитие абсолютно новая популяция. 3 самца, 18 самок и 29 оленят до года.

Анастасия Бут, СТВ:

Закупили оленей за деньги, которые охотники северного региона платят в бюджет. Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей. В тендере участвовали пять оленеферм, в том числе две европейские. Но выиграли заводчики из Гомельской области.

В Калинковичи в свое время привозили лучших оленей из европейских заповедников. Породистые животные в вольерах дали потомство чистых кровей. Опыт возрождения популяции на юге страны также стал одним из критериев отбора поставщика благородного оленя на север Беларуси.

Владимир Алисейко, директор Калинковичской структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Животные после стресса дня два-три они себя ведут… забиваются в угол, изучают территорию, начинают кушать, а потом нормально они к людям относятся. Они в вольере рождены, они людей не боятся. Но если животное это выпустить в природу, буквально через полгода оно становится полностью диким.

500 километров и 10 часов в пути. Еще один шаг к восстановлению популяции благородного оленя на севере страны. Или даже прыжок.

Сергей Редненко, председатель Витебской областной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Из 19 охотничьих хозяйств БООРа в области только пять имеют оленя как охотничьего вида. Наша задача – расселить оленей по всей нашей Витебской области.