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Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя

13 января 2018 23:42
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Новости Беларуси. В 2018 году оленей завезли в Чашники, Верхнедвинск, а теперь и Шарковщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -1

Рогатых гостей в Шарковщине Олег Селях и не припомнит, потому к приему готовится с особым трепетом. 5 тонн зерна, 3 сена и под 200 килограммов соли. Обязательно – комфортные условия для проживания и никакой опасности.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -4

Олег Селях, ведущий охотовед Шарковщинской районной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Калі будзе вялікая колькасць ваўкоў, і мы ім хрыбет не пераламаем, наша дзяржаўная праграма будзе пад пагрозай. Таму мы паралельна будавалі, вальеру завяршалі. Па першаму снегу мы тут яшчэ і флажылі ваўкоў. Пару мацёрых мы здабылі.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -7


Олег Селях с самого утра ждал полсотни благородных оленей. Именно с них и начнет свое развитие абсолютно новая популяция. 3 самца, 18 самок и 29 оленят до года.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -9

Анастасия Бут, СТВ:
Закупили оленей за деньги, которые охотники северного региона платят в бюджет. Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей. В тендере участвовали пять оленеферм, в том числе две европейские. Но выиграли заводчики из Гомельской области.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -12

В Калинковичи в свое время привозили лучших оленей из европейских заповедников. Породистые животные в вольерах дали потомство чистых кровей. Опыт возрождения популяции на юге страны также стал одним из критериев отбора поставщика благородного оленя на север Беларуси.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -15

Владимир Алисейко, директор Калинковичской структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Животные после стресса дня два-три они себя ведут… забиваются в угол, изучают территорию, начинают кушать, а потом нормально они к людям относятся. Они в вольере рождены, они людей не боятся. Но если животное это выпустить в природу, буквально через полгода оно становится полностью диким.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -18

500 километров и 10 часов в пути. Еще один шаг к восстановлению популяции благородного оленя на севере страны. Или даже прыжок.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -21

Сергей Редненко, председатель Витебской областной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Из 19 охотничьих хозяйств БООРа в области только пять имеют оленя как охотничьего вида. Наша задача – расселить оленей по всей нашей Витебской области.

Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя -24

Несколько месяцев оленям предстоит провести в вольере. Осваивать же новые угодья «новоселы» начнут только летом. Но тогда их будет не 50, а на десяток-другой больше – первое потомство появится на этой земле уже в апреле.

# общество # Охота в Беларуси # Дикие животные # Фотофакт # Сергей Редненко # Анастасия Бут # Олег Селях # Владимир Алисейко

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