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Новости по тегу #Мистика и мифология

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?
07 апреля 2026 18:17

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?

Место магической силы! Здесь исполняются желания – побывали в Национальном парке «Припятский»
23 декабря 2025 12:17

Место магической силы! Здесь исполняются желания – побывали в Национальном парке «Припятский»

Гадали на суженого и будущее – для чего ещё наши прабабушки использовали зеркало?
04 октября 2024 15:47

Гадали на суженого и будущее – для чего ещё наши прабабушки использовали зеркало?

Тайна заброшенной водяной мельницы в Орше – рассказываем жуткую историю
27 февраля 2024 09:12

Тайна заброшенной водяной мельницы в Орше – рассказываем жуткую историю

В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему
13 февраля 2024 11:35

В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему

Баба Яга – это ведунья Рогана, а самый страшный персонаж – болотник. Побывали в музее мифологии и леса
10 августа 2023 17:11

Баба Яга – это ведунья Рогана, а самый страшный персонаж – болотник. Побывали в музее мифологии и леса

Урочище Камени – самое мистическое место в Беларуси. Необъяснимое до сих пор происходит на полуострове. Рассказываем
20 июня 2023 13:44

Урочище Камени – самое мистическое место в Беларуси. Необъяснимое до сих пор происходит на полуострове. Рассказываем

«Ничто не исчезает бесследно». Где в подземельях Беларуси могут быть зарыты сокровища?
16 июня 2023 16:28

«Ничто не исчезает бесследно». Где в подземельях Беларуси могут быть зарыты сокровища?

Ищете места с привидениями в Беларуси? Вот одно, где точно живёт призрак
08 февраля 2023 16:49

Ищете места с привидениями в Беларуси? Вот одно, где точно живёт призрак

Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке
01 ноября 2022 10:03

Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке

«Непонятно откуда возникали русские, начинали стрелять». Какая мистика до сих пор происходит в Брестской крепости?
01 ноября 2022 09:06

«Непонятно откуда возникали русские, начинали стрелять». Какая мистика до сих пор происходит в Брестской крепости?

В руинах этого бернардинского монастыря до сих пор слышат пение монахов. Вот что там происходило 400 лет назад
31 октября 2022 10:48

В руинах этого бернардинского монастыря до сих пор слышат пение монахов. Вот что там происходило 400 лет назад