Новости по тегу #Мистика и мифология

Словно застывший стражник, замок прославил Владимир Короткевич. Гольшаны стали пристанищем для поклонников мистики и фантастики.
Сколько туристов попросили о самом сокровенном и загадали желание – не сосчитать. Местные признаются, это работает. Главное – быть в позитивном ключе.
Наши предки верили: зеркало – это не что иное, как подарок дьявола. И относились к зеркалу настороженно, считая магическим предметом из арсенала колдунов и гадалок.
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