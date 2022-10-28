Девушки, которые утонули в Свитязи, становились русалками. Разгадываем мистическую тайну белорусского озера

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Как не бывает дыма без огня, так и мифы не рождаются на пустом месте – убеждены исследователи нашего далекого прошлого. Память о некоторых, канувших в воду, городах сохранилась лишь в старинных летописях и народных преданиях, которые уже превратились в легенды. Историки и археологи до сих пор так и не пришли к единому мнению, существовали ли они на самом деле.

Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:

Озеро Свитязь относится к числу самых замечательных белорусских озер. Историки, этнографы XIX века, которые посещали это озеро, говорили о его необычном характере, о его загадочном окружении. С трех сторон лес, камешки разного цвета с разных сторон, прозрачная вода, песчаное дно. Ну и обилие древних преданий. Их можно разделить на две группы. Первая – устойчивые предания о том, что на месте Свитязи были поселение, замок, мястэчка, которые провалились. Еще в XIX веке люди показывали исследователям дорогу, которая шла в озеро и там скрывалась. Второе предание связано с русалками. Это были обычные молодые девушки с распущенными волосами, венками на головах и в свободных рубахах. Считалось, что становились русалками девочки или девушки, которые утонули в озере. Чтобы задобрить эти мифические удивительные создания, белорусы праздновали целую неделю, которую называли русалочьей.

Игорь Углик:

Жители в XIX веке говорили, что из Нарочи выплывают тарелки, столовые приборы – что-то там не то. Откуда все это в озере? Когда они искали эти клады, они начали вытаскивать, согласно легендам, красивых женщин с белым лицом и распущенными волосами, которые рассказывали одну и ту же историю об осаде и взятии города русскими либо татарами и о том, что оставшиеся в предместье без защиты женщины и дети упросили своих богов, либо просто явился дух, который отправил их под землю и сделал здесь озеро, чтобы они не попали в плен к врагам. Отсюда возникли свитязянки.