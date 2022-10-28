«Огненный человек дошёл до середины помещения». Что за существо повергло в ужас жителей белорусской деревни?

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Для периода XVI-XVII веков характерно зарождение мемуарной литературы на белорусских землях. Свои воспоминания записывали представители образованного населения из числа аристократии и духовенства. Мемуары того времени были схожи с летописными произведениями, однако в центре внимания было не государство, а личность автора. Из них мы можем узнать и о встречах с неизвестными существами и странными явлениями.

Так, деревня Дорогово Кореличского района представляет собой феномен не только белорусского, но и европейского масштаба. В мемуарах шляхтича Федора Евлашовского впервые детально была описана встреча с существом неизвестного происхождения. Ранее столь подробные описания не указывались в литературе.

Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:

Что же там было? В 1566 году шляхтич возвращался из Вильно и остановился переночевать в этой деревне в стодоле – это гумно по-старобелорусски либо просто помещение. И утром, интересно, там появился, как он пишет, огненный человек. Так и написано в его мемуарах – огненный человек, который пошел на него. Огненный человек дошел до середины помещения, шляхтич бросился к нему, выхватил нож и ударил его. Существо исчезло, но появилось спустя некоторое время снова. Уже был день, тогда он открыл окно, и существо исчезло. Что на первый взгляд? Шаровая молния. Но шаровая молния не имеет антропоморфный вид, и удар, соприкосновение с шаровой молнией – это летальный исход. Нож-то – проводник хороший. Очевидно, мы имеем дело со сложным феноменом, о котором сейчас много говорят. Я имею в виду плазмоиды.