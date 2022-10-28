В Минской области за 2022-й произошло 61 ДТП с участием детей. Как ГАИ предупреждает несчастные случаи?

Новости Беларуси. Не допустить ДТП, а еще напомнить правила. В Логойском районе проходит акция «Безопасные каникулы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Не допустить ДТП, а еще напомнить правила. В Логойском районе проходит акция «Безопасные каникулы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такие мероприятия – ежегодная традиция. Вплоть до 7 ноября сотрудники милиции проводят в учреждениях образования как среди детей, так и взрослых профилактические беседы. Разъясняются основные риски и угрозы на дороге, необходимость соблюдения правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах. Особое внимание – переходу проезжей части.
Уроки ОБЖ у меня проходят в среду, и там мне рассказывают, как надо себя вести на дороге, как переходить через дорогу, что безопасно перейти через дорогу там, где светофор. Надо дождаться зеленого света и перейти.
Надо вечером ходить с фликерами, обязательно не ходить в капюшонах.
Игорь Тишкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Логойского РОВД:
На данный момент в учебных учреждениях, школах инспекторами ГАИ ежедневно проводятся профилактические беседы с учащимися, тематические мероприятия. В период осенних каникул дети будут находиться одни дома, контроль со стороны родителей будет снижен. Мы все понимаем, кто-то на работе, еще что-то. Массово дети будут находиться на улицах, поэтому с целью предупреждения ДТП с их участием будут проходить данные мероприятия.
К слову, за 9 месяцев 2022 года на территории Минской области зарегистрировано 61 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых два ребенка погибли и 61 был травмирован.