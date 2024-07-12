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В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов

12 июля 2024 18:15
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По настоящему горячая пора началась у белорусских абитуриентов. В вузах стартовал основной прием документов. Всего на первый курс будет зачислено около 50,6 тысячи студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджетные места может претендовать 31,4 тысячи человек. Им документы можно подавать по 17 июля. Затем – по 25 июля – пройдут внутренние вступительные испытания. Сегодня, 12 июля, начали подавать документы и претенденты на платную форму обучения. Сделать это можно до 1 августа.

В нюансах вступительной кампании разбиралась Влада Родовская.

В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов-1

Несмотря на то, что сегодня первый день основного этапа приемной кампании и время подать документы еще есть, в вузе – ажиотаж. Помогают комиссии студенты-волонтеры. Они отлично знают, как волнительны такие дни для абитуриентов.

В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов-4

Владислава Черкас, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Когда я поступала в прошлом году, мне очень сильно помогли волонтеры со штаба «Абитуриент», и я решила, что в этом году я хочу также помогать. Наша задача заключается в том, чтобы направить людей, проверить правильность документов, которые они принесли, и оказать поддержку.

В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов-7

Влада Родовская, корреспондент:
Сегодня стали известны итоговые списки поступивших по целевому направлению. Только в БГПУ приняли более 350 человек. Они показали свои знания и смогли получить заветную путевку в вуз мечты. А еще обеспечили себя первым рабочим местом.

Первые студенты уже зачислены – в ГрГУ имени Янки Купалы стартовал приём документов – подробности здесь.

В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов-10

Возможность получить студенческие билеты без экзаменов есть и у медалистов и выпускников колледжей с красными дипломами на наиболее востребованных экономики специальностях. Список широкий, в этом году он пополнился интересными профессиями. Микро и наноэлектроника, радиофизика и электроэнергетика. Особенно ждут ребят в региональных вузах.

Подробности в видео.

# Вступительная кампания # общество # Влада Родовская

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