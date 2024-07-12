В вузах Беларуси прошёл первый день основного приёма документов у абитуриентов

По настоящему горячая пора началась у белорусских абитуриентов. В вузах стартовал основной прием документов. Всего на первый курс будет зачислено около 50,6 тысячи студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджетные места может претендовать 31,4 тысячи человек. Им документы можно подавать по 17 июля. Затем – по 25 июля – пройдут внутренние вступительные испытания. Сегодня, 12 июля, начали подавать документы и претенденты на платную форму обучения. Сделать это можно до 1 августа. В нюансах вступительной кампании разбиралась Влада Родовская.

Несмотря на то, что сегодня первый день основного этапа приемной кампании и время подать документы еще есть, в вузе – ажиотаж. Помогают комиссии студенты-волонтеры. Они отлично знают, как волнительны такие дни для абитуриентов.

Владислава Черкас, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Когда я поступала в прошлом году, мне очень сильно помогли волонтеры со штаба «Абитуриент», и я решила, что в этом году я хочу также помогать. Наша задача заключается в том, чтобы направить людей, проверить правильность документов, которые они принесли, и оказать поддержку.

Влада Родовская, корреспондент:

Сегодня стали известны итоговые списки поступивших по целевому направлению. Только в БГПУ приняли более 350 человек. Они показали свои знания и смогли получить заветную путевку в вуз мечты. А еще обеспечили себя первым рабочим местом. Первые студенты уже зачислены – в ГрГУ имени Янки Купалы стартовал приём документов – подробности здесь.