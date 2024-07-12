Первые студенты уже зачислены – в ГрГУ имени Янки Купалы стартовал приём документов

По настоящему горячая пора началась у белорусских абитуриентов. В вузах стартовал основной прием документов. Всего на первый курс будет зачислено около 50,6 тысячи студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджетные места может претендовать 31,4 тысячи человек. Им документы можно подавать по 17 июля. Затем – по 25 июля – пройдут внутренние вступительные испытания. Сегодня, 12 июля, начали подавать документы и претенденты на платную форму обучения. Сделать это можно до 1 августа. В нюансах вступительной кампании разбиралась Влада Родовская.

В Гродненский государственный университет имени Янки Купалы первые студенты уже зачислены. Это 40 ребят, которые стали победителями многопрофильной олимпиады, и почти 200 – по целевым направлениям. Всего же в «купаловскую» семью в 2024 году планируют принять около 2,3 тысячи человек. В первый день основного этапа приемной кампании документы принесли около 700 молодых людей. Среди них Елизавета Егорова из Брестской области. Девушка планирует стать студенткой юридического факультета. В вузах Беларуси прошел первый день основного приёма документов у абитуриентов – подробности здесь.

Елизавета Егорова, абитуриент:

Я родилась в династии юристов, у меня мама юрист, отец, старший брат недавно им стал, и поэтому к правам людей у меня особое отношение, мне всегда хотелось их побольше узнать. Я решила не прерывать такую традицию и пойти по стопам.

Елизавета не только одна из первых абитуриенток в Гродненском вузе, но и одна из лучших. 100 баллов по обществоведению, 99 – по английскому и 96 – по русскому, средний балл аттестата – 10,0. Это, конечно, придает уверенности. В целом же подача документов в вуз – волнительный момент для вчерашних школьников. Но в университете стараются сделать для ребят максимально комфортные условия.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Наши абитуриенты приходят к нам не только по электронной очереди, они еще и приходят с уже выверенными документами. Мы делаем все максимально для того, чтобы создать хорошие комфортные условия для абитуриентов, особенно в такую жару. Чтобы чувства нервозности у них не было, чтобы подача документов в университет, это был праздник.