В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19

Новости Беларуси. Впервые в регионах. В Витебске сдали плазму крови люди, которые перенесли COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Известно, что в крови таких людей есть антитела. Они способны при переливании помочь больным в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Обычно плазму замораживают и отправляют на полугодовой карантин.

Сейчас же медики используют ускоренную технологию патогенной редукции по международным стандартам. Меньше чем за сутки плазма готова для переливания. Это четыре донора, жители областного центра. У всех тест на коронавирус минимум трижды показал отрицательный результат. А после выздоровления прошло не меньше 15 дней. Более 108 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси

Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Мы сегодня заготовим от каждого донора по 600 миллилитров плазмы. Стандартно переливается от 4 до 7 миллилитров на килограмм реципиента, это 3-4 трансфузии. От одного донора – это будет на одного реципиента. Поэтому мы нуждаемся в донорах. И мы видим сейчас, что вот-вот только начинается достаточно большое количество тех, кто выздоровел. Поэтому мы ждём их в донорских центрах.