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В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19

22 апреля 2020 07:00
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Новости Беларуси. Впервые в регионах. В Витебске сдали плазму крови люди, которые перенесли COVID-19,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19 -1



Известно, что в крови таких людей есть антитела. Они способны при переливании помочь больным в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Обычно плазму замораживают и отправляют на полугодовой карантин.

В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19 -3

Сейчас же медики используют ускоренную технологию патогенной редукции по международным стандартам. Меньше чем за сутки плазма готова для переливания. Это четыре донора, жители областного центра.

У всех тест на коронавирус минимум трижды показал отрицательный результат. А после выздоровления прошло не меньше 15 дней.   

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В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19 -6

Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы сегодня заготовим от каждого донора по 600 миллилитров плазмы. Стандартно переливается от 4 до 7 миллилитров на килограмм реципиента, это 3-4 трансфузии. От одного донора –  это будет на одного реципиента. Поэтому мы нуждаемся в донорах. И мы видим сейчас, что вот-вот только начинается достаточно большое количество тех, кто выздоровел. Поэтому мы ждём их в донорских центрах.

В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19 -9



В ближайшее время планируется увеличить количество городов, где можно будет сдать плазму крови после перенесённого коронавируса. Витебск стал первым областным центром в этом списке.  

# Коронавирус # общество # Федор Карпенко # Фотофакт

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