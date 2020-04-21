Вместо кисточек и красок использует спирт и фен. Художница из Кобрина практикует необычную технику
Новости Беларуси. Пока весь мир все чаще использует спирт как антисептик, другие делают его инструментом в своем творчестве. Художница из Кобрина создает «спиртовые» картины алкогольными чернилами и феном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычная техника широко применяется в Европе и Америке, однако белорусам знакома мало.
О концептуальном арте – репортаж Кристины Протосовицкой.
На съемку у нас ровно два часа – предупреждает с порога Оксана Силивончик. Художница преподает в Кобринском политехническом колледже. День расписан буквально по минутам. Уверяет, что для создания картины феном и алкогольными чернилами времени предостаточно.
Чернилами рисовали давно, но именно эту фишку изобрели недавно. Я думаю, что лет 15 назад.
Алкогольной живописью Оксана увлеклась где-то год назад. Подсмотрела работы у зарубежных коллег из России, США, Европы. Говорит, информация о технике закрытая. Обучится можно только онлайн.
Это искусство подходит под наши реалии. Как антисептик, да, но высушит сильно руки. Это почти 100%-ный спирт.
Изопропранол, который в основе техники, – 99%-ный спирт. Обычный не подойдет: он будет преждевременно испаряться. Художественные цветные чернила в нем меняют поведение. В роли полотна – пластик. Обычная бумага размокнет. Кисточки в сторону – только фен.
Оксана Силивончик, художница:
Какая должна быть мощность в фене? Желательно, чтобы было 800 ватт – не меньше, чтобы была хорошая тяга. И не на горячем воздухе, а на среднем либо холодном.
Сюжет будущей абстракции непредсказуем. Задавать можно только направление, а вот контуры и структура – неожиданность и для самого художника. В его власти цвета – не больше двух-трех для чистого результата.
Хочу передать этой работой какое-то, наверное, волнение или возбуждение, как волна подымается. Мы сейчас посмотрим, что получится. Это, наверное, больше характеризует мое состояние сейчас – с непривычки давать интервью.
Освоить технику может человек и без специального образования. По словам Оксаны, абстракция смело принимает «нехудожника».
Всегда можно сказать, что я художник, я так вижу. И все, не переживать. Потому чаще всего люди боятся начинать что-то делать, потому что у них не получится либо кто-то осудит их искусство. Но не всегда же оно должно быть по правилам.
Сама же Оксана не из самоучек. В ее жизни, как сама признается, все по классике: художественная школа, училище, университет, годы работы в живописи. Поиск себя привел к необычным техникам: писать портреты углем, акварелью по дереву, работать со смолой и преподавать цифровую живопись.
Оксана Силивончик:
Я считаю, что искусство должно выражать себя в любых материалах, техниках и любыми названиями должно называться. Главное, чтобы это приносило эстетическое удовольствие, во-первых, тебе, а во-вторых, зрителям.
К слову, создать черновик результата в непредсказуемой технике Оксана может и на компьютере. Правда, тогда откажешься от вау-эффекта.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Алкогольные чернила абсолютно нестойкие. Угроза – малейшая капля воды. Поэтому по завершению работу покрывают акриловым лаком, чтобы защитить от пыли и влаги.
Два часа, спирт, фен и немного золота – рецепт удачной абстракции от кобринской художницы. Впрочем, у творчества его может и не быть. Все, как в жизни. Сюжет рождает случай.