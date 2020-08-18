В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по выявлению новых случаев продолжается. С момента вспышки заболевания проведено 1 миллион и почти 430 тысяч тестов. С положительным результатом зарегистрированы 69 673 человека.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.