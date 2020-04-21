Уменьшился пассажиропоток. Как изменится работа общественного транспорта в Молодечно?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают совершенствовать меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все автопарки проводят дезинфекцию общественного транспорта.
Новости Беларуси. В Минской области продолжают совершенствовать меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все автопарки проводят дезинфекцию общественного транспорта.
Так, например, в Молодечно за это отвечают две бригады. При каждом возвращении в депо сотрудники проводят влажную уборку салона с антисептиками. Обязательно протирают поручни и сиденья. Завершают процедуру опрыскивателем, который специально приобрели для более качественной обработки.
Виктор Рутковский, директор филиала «Автобусный парк № 4» Миноблавтотранса:
Все водители и кондукторы обеспечены в настоящее время защитными масками. Плюс водители, которые работают непосредственно с билетами и на пригородных маршрутах, с наличными денежными средствами, обеспечены перчатками. Перед выходом в рейс все водители и кондукторы проходят предрейсовый медицинский осмотр. Если у них повышенная температура или какие-то небольшие проблемы со здоровьем, то их отстраняют от работы.
С начала апреля пассажиропоток в городе уменьшился, в связи с этим в Молодечно почти на 20 % сократили количество рейсов. Сейчас в городе после 21.00 транспорт ходить не будет, также организуют перерыв с 10 до 13.30 часов. В пригородных маршрутах скорректируют расписание по вторникам и четвергам.