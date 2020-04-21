Уменьшился пассажиропоток. Как изменится работа общественного транспорта в Молодечно?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают совершенствовать меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все автопарки проводят дезинфекцию общественного транспорта.

Так, например, в Молодечно за это отвечают две бригады. При каждом возвращении в депо сотрудники проводят влажную уборку салона с антисептиками. Обязательно протирают поручни и сиденья. Завершают процедуру опрыскивателем, который специально приобрели для более качественной обработки.

Виктор Рутковский, директор филиала «Автобусный парк № 4» Миноблавтотранса:

Все водители и кондукторы обеспечены в настоящее время защитными масками. Плюс водители, которые работают непосредственно с билетами и на пригородных маршрутах, с наличными денежными средствами, обеспечены перчатками. Перед выходом в рейс все водители и кондукторы проходят предрейсовый медицинский осмотр. Если у них повышенная температура или какие-то небольшие проблемы со здоровьем, то их отстраняют от работы.