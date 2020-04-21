Прокат фильмов теперь только в «Беларуси». Ещё 9 кинотеатров Минска приостановили работу

Новости Беларуси. Еще 9 кинотеатров Минска приостанавливают показ фильмов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за переноса многих премьер и уменьшения спроса у минчан на вынужденные каникулы ушли почти все киноплощадки. Большая часть прекратила работу еще в начале апреля. Прокат фильмов теперь продолжается только в кинотеатре «Беларусь». Там организовали продажу билетов по особой рассадке.

Все кинотеатры возобновят работу после возвращения крупных релизов в прокат.