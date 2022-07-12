Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля

Новости Беларуси. В Витебске 12 июля прошла жеребьевка, которая определила порядок выступления участников детского музыкального конкурса «Витебск-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году он проходит в 20 раз. Участие в нем примут ребята из 15 стран. Это ближнее и дальнее зарубежье, в том числе Мексика. В течение двух дней солисты оживят одну из самых известных сцен Беларуси. Для них это возможность засиять еще ярче. Так, песня «Небо – пожар», написанная Валерием Шматом, станет открытием детского конкурса. Ее исполнит представитель Беларуси Елисей Касич. Во второй день конкурса юный исполнитель выступит под номером семь.

Елисей Касич, участник ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:

Неправильно сказать, что есть какое-то магическое число. Нужно только на себя надеяться, знать, что ты хорошо подготовлен, что ты приложил максимум усилий для достижения максимальных результатов.

В течение второго конкурсного дня участники исполнят зарубежные композиции. Оценивать талант будет самое мудрое и справедливое жюри, председателем которого избран Василий Раинчик. Именно он был в числе первооткрывателей детского песенного конкурса в стартовом 2003 году.

Василий Раинчик, председатель жюри ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:

Это просто праздник, праздник какой-то радости. Независимо от того, какое там место выпадет, это чистый случай. А они все хороши, безумно хороши.