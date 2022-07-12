Прямой эфир

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля

12 июля 2022 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске 12 июля прошла жеребьевка, которая определила порядок выступления участников детского музыкального конкурса «Витебск-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля-1

В этом году он проходит в 20 раз. Участие в нем примут ребята из 15 стран. Это ближнее и дальнее зарубежье, в том числе Мексика. В течение двух дней солисты оживят одну из самых известных сцен Беларуси. Для них это возможность засиять еще ярче. Так, песня «Небо – пожар», написанная Валерием Шматом, станет открытием детского конкурса. Ее исполнит представитель Беларуси Елисей Касич. Во второй день конкурса юный исполнитель выступит под номером семь.

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля-4

Елисей Касич, участник ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:
Неправильно сказать, что есть какое-то магическое число. Нужно только на себя надеяться, знать, что ты хорошо подготовлен, что ты приложил максимум усилий для достижения максимальных результатов.

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля-7

В течение второго конкурсного дня участники исполнят зарубежные композиции. Оценивать талант будет самое мудрое и справедливое жюри, председателем которого избран Василий Раинчик. Именно он был в числе первооткрывателей детского песенного конкурса в стартовом 2003 году.

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля-10

Василий Раинчик, председатель жюри ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:
Это просто праздник, праздник какой-то радости. Независимо от того, какое там место выпадет, это чистый случай. А они все хороши, безумно хороши.

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля-13

Детский музыкальный конкурс «Витебск-2022» пройдет в течение двух дней. Официальный старт – 13 июля в 14:00.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Василий Раинчик # Елисей Касич # Валерий Шмат # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?
12 июля 2022 18:19

Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?

Стопроцентный триумф. Лидская школьница набрала 300 баллов по трём предметам ЦТ
12 июля 2022 17:52

Стопроцентный триумф. Лидская школьница набрала 300 баллов по трём предметам ЦТ

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира
12 июля 2022 17:48

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира