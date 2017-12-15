В Верховном суде в апелляционном порядке рассмотрят уголовное дело в отношении «черных риелторов»

Новости Беларуси. Дело «черных риелторов». Судебная коллегия Верховного суда 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Могилевский областной суд после всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела приговорил их к исключительной мере наказания – смертной казни (расстрелу). Подельники были признаны виновными в убийстве 6 человек.