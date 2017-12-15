Отдыхать на море станет проще: Беларусь и Турция подписали новую программу сотрудничества в сфере туризма

Новости Беларуси. Некоторые белорусы отметят Новый год экзотически – на морских побережьях. Так, одно из самых популярных направлений среди наших соотечественников традиционно – курорты Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год их посетило вдвое больше отдыхающих из нашей страны. По словам экспертов, туристический бум вызван не только отменой виз, но и тесным партнерством республик. Чтобы закрепить результат участники белорусско-турецкой встречи по туризму подписали новую программу сотрудничества.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Для обоих государств сфера сотрудничества в сферах туризма она дает результат. Результат, который выражается в экономике, то есть поток в два раза увеличился и вклад ВВП от этого целевого рынка. Вот такая простая арифметика.

Омер Арисой, заместитель министра культуры и туризма Турции:

Наша главная задача – это авиасообщение между Беларусью и Турцией. Нам предстоит работать над увеличением количества рейсов между государствами, мы надеемся, что до следующего летнего сезона, количество регулярных рейсов увеличится до 7 раз в неделю.