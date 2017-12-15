Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки

Новости Беларуси. 15 декабря в Минске открывается сезон новогодних ярмарок. Основные из них расположатся на Октябрьской площади и площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году торговых точек будет больше, в основном за счет увеличения числа частных компаний. Расширится и ассортимент, например, возле Дворца спорта будут продавать даже устриц, фермерских улиток и бутерброды с олениной.