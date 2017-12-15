Прямой эфир

Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки

15 декабря 2017 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 декабря в Минске открывается сезон новогодних ярмарок. Основные из них расположатся на Октябрьской площади и площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки -1

В 2017 году торговых точек будет больше, в основном за счет увеличения числа частных компаний. Расширится и ассортимент, например, возле Дворца спорта будут продавать даже устриц, фермерских улиток и бутерброды с олениной.

Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки -4

Верхний город – излюбленное место минчан и гостей столицы, поэтому покупателей здесь ожидает масса приятных сюрпризов. Сезон праздничной торговли по традиции продлится до Старого Нового года. Всего по стране запланированы более 1100 новогодних и рождественских ярмарок.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Обновляем старые ёлочные шары своими руками. Мастер-класс декоратора
15 декабря 2017 06:43

Обновляем старые ёлочные шары своими руками. Мастер-класс декоратора

Весь декабрь 95 бензин по цене 92: новая АЗС в Витебске
14 декабря 2017 23:00

Весь декабрь 95 бензин по цене 92: новая АЗС в Витебске

Зеленая вода из крана в Минске: что делать и зачем это нужно?
14 декабря 2017 21:59

Зеленая вода из крана в Минске: что делать и зачем это нужно?