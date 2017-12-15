«Вы начинаете чувствовать истинный вкус продуктов». Когда вегетарианство = стиль жизни

Лев Толстой, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн – знаменитые вегетарианцы, которые с удивительным упорством отстаивали свои убеждения. Сегодня питание растительной пищей очень популярно. Ведь в моде – здоровый образ жизни! Юлия Храленкова, руководитель диетологического сервиса:

Виды вегетарианства могут быть разные. Самое строгое питание, при котором полностью исключаются продукты животного происхождения: рыба, морепродукты, яйца, молочная продукция.

Быть защитником природы – здорово! Но не стоит забывать и про свой организм. Важно знать все риски и уметь их избежать. Например, отказ от мяса в подростковом возрасте мешает здоровому росту костей. А при резком переходе в веганство возникает дискомфорт при работе кишечника. Юлия Храленкова:

Некоторая опасность в вегетарианстве – это недостаток витамина В12, восполнить его можно молочными продуктами либо яйцами. Можно сбалансировать так рацион, чтобы, например, употреблять злаки и бобовые вместе. Тогда недостающую аминокислоту организм принимает, получает. Необходимо учитывать восполнение жиров в организме. То есть это растительные жиры, оливковые масла. Если соблюдать все золотые правила здорового питания, вегетарианство поможет не только заполучить идеальную фигуру. Юлия Храленкова:

Это всё-таки отчистка организма от шлаков и токсинов, это хорошая перистальтика, когда организм получает много клетчатки. Вегетарианцы – люди, которые практически не болеют гипертонией и диабетом. Это отличная профилактика от атеросклероза.

Свежая капуста, морковь, зелень, мука и специи – так может выглядеть веганский завтрак. Только порции получаются огромные, ведь еда – низкокалорийная. Юлия Храленкова:

Стоит обратить внимание на хлебные злаки (8-12 процентов белка в них находится). Сейтан – это белок из пшеничной муки. Необходимо включать в рацион орехи, семечки и бобовые. Наша героиня, Татьяна, 12 лет назад уже успешно приобрела новые кулинарные навыки и посмотрела на мир глазами вегетарианца. Татьяна Бурая, вегетарианка:

Если вы спросите меня, человека со стажем, я отвечу несколько причин – это мировоззрение, однозначно. Я приняла решение не по причине: а хочу я быть более здоровой. Мой выбор был больше связан с экологией, с правами животных. Это однозначно состояние, когда ты живешь в гармонии.