«Вы начинаете чувствовать истинный вкус продуктов». Когда вегетарианство = стиль жизни
Лев Толстой, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн – знаменитые вегетарианцы, которые с удивительным упорством отстаивали свои убеждения. Сегодня питание растительной пищей очень популярно. Ведь в моде – здоровый образ жизни!
Юлия Храленкова, руководитель диетологического сервиса:
Виды вегетарианства могут быть разные. Самое строгое питание, при котором полностью исключаются продукты животного происхождения: рыба, морепродукты, яйца, молочная продукция.
Быть защитником природы – здорово! Но не стоит забывать и про свой организм. Важно знать все риски и уметь их избежать. Например, отказ от мяса в подростковом возрасте мешает здоровому росту костей. А при резком переходе в веганство возникает дискомфорт при работе кишечника.
Юлия Храленкова:
Некоторая опасность в вегетарианстве – это недостаток витамина В12, восполнить его можно молочными продуктами либо яйцами. Можно сбалансировать так рацион, чтобы, например, употреблять злаки и бобовые вместе. Тогда недостающую аминокислоту организм принимает, получает. Необходимо учитывать восполнение жиров в организме. То есть это растительные жиры, оливковые масла.
Если соблюдать все золотые правила здорового питания, вегетарианство поможет не только заполучить идеальную фигуру.
Юлия Храленкова:
Это всё-таки отчистка организма от шлаков и токсинов, это хорошая перистальтика, когда организм получает много клетчатки. Вегетарианцы – люди, которые практически не болеют гипертонией и диабетом. Это отличная профилактика от атеросклероза.
Свежая капуста, морковь, зелень, мука и специи – так может выглядеть веганский завтрак. Только порции получаются огромные, ведь еда – низкокалорийная.
Юлия Храленкова:
Стоит обратить внимание на хлебные злаки (8-12 процентов белка в них находится). Сейтан – это белок из пшеничной муки. Необходимо включать в рацион орехи, семечки и бобовые.
Наша героиня, Татьяна, 12 лет назад уже успешно приобрела новые кулинарные навыки и посмотрела на мир глазами вегетарианца.
Татьяна Бурая, вегетарианка:
Если вы спросите меня, человека со стажем, я отвечу несколько причин – это мировоззрение, однозначно. Я приняла решение не по причине: а хочу я быть более здоровой. Мой выбор был больше связан с экологией, с правами животных. Это однозначно состояние, когда ты живешь в гармонии.
Веган, действительно, смотрит на жизнь по-другому. Более внимательный и осторожный ко всему, что его окружает.
Татьяна Бурая:
Со временем запахи, ощущения меняются. Вы истинный вкус начинаете чувствовать, синтетические продукты, ну вы их чувствуете просто. Ты начинаешь задумываться, какие остальные продукты в магазинах лучше покупать не только по ценнику, а по пользе.