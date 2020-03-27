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В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент

27 марта 2020 22:31
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ЕС призвал мировые СМИ помочь в борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент-1

В частности, глава Еврокомиссии настояла на противодействии рекламе и продажам поддельных лекарств, которые якобы помогают от заболевания.

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент-4

Кроме того, еще одну нависшую над Евросоюзом опасность отметил президент Франции. По его мнению, принятое решение о введении пограничного контроля ставит под угрозу принцип свободного передвижения европейских граждан и существование Евросоюза в целом. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит оснований для смягчения мер по противодействию распространения коронавируса.

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент-7

Тем временем в Италии от COVID-19 вылечился 101-летний пациент. Медики назвали этот случай «настоящей надеждой на будущее».

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент-10

А в Великобритании врачей поддержали юные наследники королевского престола. Дети принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон аплодировали всем, кто борется с коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Эммануэль Макрон # Ангела Меркель # Фотофакт

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