В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент

ЕС призвал мировые СМИ помочь в борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕС призвал мировые СМИ помочь в борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, глава Еврокомиссии настояла на противодействии рекламе и продажам поддельных лекарств, которые якобы помогают от заболевания.
Кроме того, еще одну нависшую над Евросоюзом опасность отметил президент Франции. По его мнению, принятое решение о введении пограничного контроля ставит под угрозу принцип свободного передвижения европейских граждан и существование Евросоюза в целом. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит оснований для смягчения мер по противодействию распространения коронавируса.
Тем временем в Италии от COVID-19 вылечился 101-летний пациент. Медики назвали этот случай «настоящей надеждой на будущее».
А в Великобритании врачей поддержали юные наследники королевского престола. Дети принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон аплодировали всем, кто борется с коронавирусом.