В условиях безопасности формируется инфантильное поколение – психотерапевт

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Да, у нас условия изменились. У нас стало все доступно, понятно и безопасно. И в этих безопасных условиях, конечно, формируется некое инфантильное поколение. Тем не менее представители нашей молодежи, которые здесь, представители молодежи, которых мы видим и каждый день наблюдаем на улицах, они так же дерутся, они так же решают межличностные конфликты, они так же выбирают. То есть это все осталось.

Здесь очень важный момент выбора. И здесь как раз мудрость поколений – показать вот этот выбор. Ты можешь сделать вот это, либо ты пойдешь туда, но выбор всегда за тобой. Возможность дать молодежи выбор, но при этом грамотно показать ему те или иные стороны – очень важное качество формирования личности, которая умеет думать.