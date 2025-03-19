Молодые патриоты – в Минске прошёл слёт участников интернационального 60-го «Звёздного похода»

В первый «Звездный поход» студенты БГПУ отправились в 1966 году. С тех пор вместе с преподавателями они ежегодно путешествуют по местам боевой и трудовой славы белорусского народа в разных регионах страны. В 2025 году уникальный гражданско-патриотический проект посвятили 80-летию Великой Победы и сохранили его интернациональность.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: Наша общая героическая история как раз говорит о том, что к этой Победе имеют отношение все народы Советского Союза. Поэтому вместе с нашими студентами в них принимают участие студенты педагогических университетов из Армении, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и китайские студенты, которые обучаются у нас.

София Смоликова, студентка филологического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: «Звездный поход» – это память, это культ мужества, это сила. И это то мероприятие, которое позволяет развивать чувство патриотизма у молодежи. А сейчас это очень важно.

Участники 11 молодежных отрядов встречались с ветеранами войны и труда, посещали исторические места, организовывали концерты, уроки мужества и мастер-классы. Кроме того, знакомились с ведущими предприятиями районов. Интерес к проекту со временем не угасает: на счету некоторых участников несколько походов. А кто-то остается участником проекта после обучения, уже в статусе преподавателя.

Дарья Данильчик, старший преподаватель кафедры химии и методики преподавания химии Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Одно из самых ярких событий в моей жизни, поэтому уже вот 10 лет я туда хожу, и это очень интересно – узнавать что-то в маленьких городах, мы их посещаем. Школьники, к которым ты приезжаешь, потом к тебе поступают и говорят, что вот мы увидели вас на концерте, и потом хотят поступить к нам благодаря нашему концерту, благодаря этим мероприятиям. Мне кажется, это очень ценно и здорово.

Реализация таких проектов именно в педагогическом университете несет особый смысл. Ведь на будущих учителей возлагается ответственная миссия – сохранить и передать подрастающим поколениям память о событиях Великой Отечественной войны, о героическом подвиге нашего народа, ценности жизни и мира.