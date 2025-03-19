Во время весенних каникул в Минске будут работать 260 школьных лагерей

Во время весенних каникул юных минчан примут 260 школьных лагерей. Уже подано 13 тысяч заявок. Ребята будут отдыхать с 23 по 30 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент при разработке программы на время каникул сделали на трех направлениях. Это отдых в школьных лагерях, профориентация, а также спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. Ребята смогут посетить городские библиотеки, выставки, музеи, а также мероприятия к 80-летию Победы и тематические кинопоказы. Центры дополнительного образования проведут мастер-классы, а для знакомства с профессиями организованы экскурсии на 16 промышленных предприятий.