Текстиль, дерево, фарфор и глина. Чем ещё удивил Город мастеров на «Славянском базаре»?

Текстиль, дерево, фарфор и глина. Город мастеров приглашает в гости. Традиционно, в рамках славянского базара в самом сердце Витебска собрались лучшие ремесленники Беларуси. Добро пожаловать в кузнечную мастерскую. Захватите подкову на счастье, впереди встреча со Змеем Горынычем.

Сергей Кудиков, кузнец:

Символика былин, сказок, работа в народном стиле. Средневековый звонок – стукало – вешался на двери, можно было стучать. Причем знали соседи, что к вам приходят гости. На «Славянский базар» не первый раз приезжаю. Кстати, здесь взял первое международное место за сохранение традиционных видов ковки.