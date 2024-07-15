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Текстиль, дерево, фарфор и глина. Чем ещё удивил Город мастеров на «Славянском базаре»?

15 июля 2024 18:15
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Текстиль, дерево, фарфор и глина. Город мастеров приглашает в гости. Традиционно, в рамках славянского базара в самом сердце Витебска собрались лучшие ремесленники Беларуси. Добро пожаловать в кузнечную мастерскую. Захватите подкову на счастье, впереди встреча со Змеем Горынычем.

Текстиль, дерево, фарфор и глина. Чем ещё удивил Город мастеров на «Славянском базаре»?-1

Сергей Кудиков, кузнец:
Символика былин, сказок, работа в народном стиле. Средневековый звонок – стукало – вешался на двери, можно было стучать. Причем знали соседи, что к вам приходят гости. На «Славянский базар» не первый раз приезжаю. Кстати, здесь взял первое международное место за сохранение традиционных видов ковки.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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