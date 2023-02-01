В топе обращений – коммунальное хозяйство. О чём просят депутатов жители столицы?

Новости Беларуси. Медицинская помощь, работа ЖКХ и строительство. В Минске прошел Единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Андрей Бугров: решение вопросов людей всегда было в приоритете депутатского корпуса столицы. Читайте здесь.

Городские парламентарии принимают граждан на протяжении 12 часов: с 8 утра и до 8 вечера. Независимо от места проживания и без предварительной записи. В Московском районе депутаты сменяются каждые два часа. Горожане приходили, чтобы получить грамотный совет или решить трудную ситуацию. В топе обращений традиционно тема коммунального хозяйства. Жительница дома на улице Лобанка просила помощи в решении вопроса с мусоропроводом.

Ольга Ахондова:

Пришла на прием к депутату, потому что есть у нас такой вопрос – это мусоропровод в доме. Мы все пытаемся решить этот вопрос с соседями. Заварить его. Потому что дом многоэтажный, людей достаточно много. И проще, конечно, мусор вынести вниз, в специально отведенное место.

Александр Набздоров, депутат Минского городского совета депутатов:

Вопросы очень разные, их систематизировать очень сложно. Бывают от простых, бытовых, хозяйских до раздела имущества. Кто-то недоволен решением суда. Помимо разъяснений, консультаций, там, где наши полномочия позволяют, мы делаем и запросы, в том числе органам власти, с целью разобраться в ситуации. Всегда пытаемся помочь.