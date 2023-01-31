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1 февраля минские депутаты с 8 утра до 8 вечера будут принимать горожан с вопросами

31 января 2023 13:18
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Новости Беларуси. Решить проблемы и предложить идеи на реализацию. 1 февраля депутатский корпус Минска готов выслушать горожан по любым вопросам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

1 февраля минские депутаты с 8 утра до 8 вечера будут принимать горожан с вопросами-1

Благоустройство придомовых территорий, трудоустройство, медицинская помощь, ввод учреждений образования. С 08:00 до 20:00 принимать минчан будут во всех администрациях районов столицы. Независимо от места проживания и без предварительной записи. Такой формат взаимодействия уже перешел в разряд традиционных.  

1 февраля минские депутаты с 8 утра до 8 вечера будут принимать горожан с вопросами-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
Решение вопросов людей, обсуждение предложений по развитию и совершенствованию нашего города всегда было в приоритете депутатского корпуса столицы. В целях оперативного решения обращений жителей города каждую первую среду месяца в столице проходит единый день депутата, позволяющий перед началом рабочего дня, в обеденный перерыв, после работы и в течение дня прийти со своими проблемами и обсудить со своими депутатами.  

1 февраля минские депутаты с 8 утра до 8 вечера будут принимать горожан с вопросами-7

Все выслушанные вопросы и предложения будут взяты на контроль. Адреса и номера телефонов можно узнать на официальном сайте Мингорисполкома.  

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# Прием граждан # общество # Андрей Бугров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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