1 февраля минские депутаты с 8 утра до 8 вечера будут принимать горожан с вопросами

Новости Беларуси. Решить проблемы и предложить идеи на реализацию. 1 февраля депутатский корпус Минска готов выслушать горожан по любым вопросам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благоустройство придомовых территорий, трудоустройство, медицинская помощь, ввод учреждений образования. С 08:00 до 20:00 принимать минчан будут во всех администрациях районов столицы. Независимо от места проживания и без предварительной записи. Такой формат взаимодействия уже перешел в разряд традиционных.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Решение вопросов людей, обсуждение предложений по развитию и совершенствованию нашего города всегда было в приоритете депутатского корпуса столицы. В целях оперативного решения обращений жителей города каждую первую среду месяца в столице проходит единый день депутата, позволяющий перед началом рабочего дня, в обеденный перерыв, после работы и в течение дня прийти со своими проблемами и обсудить со своими депутатами.