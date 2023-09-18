В топе любимых блюд – пельмени. Вот как прошёл эксперимент по школьному питанию в Минске

Валерия Яскевич, корреспондент:

В школах проходил эксперимент по питанию, пробуем блюда-фавориты. Ммм, очень вкусно!

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Пилотный проект проводился именно в Минске, в пяти учреждениях образования. Это три образовательные школы – 52-я, 121-я – и гимназия № 16. Также в двух начальных школах – Ленинского и Заводского районов. Было Комбинатом школьного питания разработано более 45 новых технологических карт на новые блюда с учетом предпочтений обучающихся.

Оксана Орлова, директор ГУО «Начальная школа № 29 г. Минска имени братьев Сенько»:

В пилотном проекте было много интересного для нас. Мы экспериментировали, искали новые блюда, новые формы организации питания в школах. Мы очень плотно работали с Комбинатом школьного питания, изучали мнение родителей, мнение детей.

Устами ребенка глаголет истина. Юные гурманы уже оценили гастрономический эксперимент и с удовольствием съедают предложенное. Топ любимых лакомств учащихся возглавили пельмени.

– Какие блюда тебе в школе нравятся?

– Пельмени, кукуруза, каша, котлеты.

Здесь вкусные пельмени, вкусный чай. Еще дают вкусные салаты. Там очень много витаминов, поэтому я их ем.

– Больше всего мне нравятся супы, котлеты тоже, каша, пельмени.

– А сладости дают?

– Да.

– А какие?

– Сырки иногда дают, яблоки, груши.

– Как тебе сегодняшний завтрак?

– Мне очень понравился рис и котлета.

– Как тебе завтрак?

– Мне понравился он.

– Что давали вкусного?

– Кашу, котлету. Мне больше всего понравился чай и мармеладка.

– Чем вас вкусным кормят в школе?

– Пельменями, котлетой и салатом. Оксана Орлова:

К нам пришел «Мастер вкуса», он чем-то похож на хот-дог, выглядит так же, но с другими ингредиентами. К нам пришли сырники, блинчики и салаты, которые появились благодаря проекту.

Разнообразие и польза – залог формирования правильного пищевого поведения. При планировании детского рациона важно учитывать, что есть продукты, которые должны быть на столе ежедневно. Оксана Орлова:

Это не значит, что мы должны были отказаться от полезных блюд – фрукты, каши. Просто, наверное, надо было изменить несколько подход. Из тех же продуктов, но немножечко по-другому подойти к приготовлению. Сегодня у нас питание полноценное. Мы приглашаем наших родителей поучаствовать в бракераже наших школьных блюд, чтобы родители увидели, в каких условиях идет приготовление пищи, какие продукты используют.