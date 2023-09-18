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ГПК: с начала года почти 329 тыс. иностранцев приехали в Беларусь по безвизу

18 сентября 2023 09:28
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С введением безвизового режима Беларусь посетило 713 612 иностранцев. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

ГПК: с начала года почти 329 тыс. иностранцев приехали в Беларусь по безвизу-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

В их число входят 448 941 гражданина Литвы, 163 431 гражданина и 50 075 неграждан Латвии и 51 165 граждан Польши.

С начала года этим режимом воспользовались 328 626 жителей ЕС, включая 200 678 граждан Литвы, 29 455 граждан Польши, а также 75 297 граждан и 23 196 неграждан Латвии.

# Государственная граница Беларуси # общество

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