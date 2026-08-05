Новости по тегу #Глеб Лавринович

Районные комиссии продолжают приемку учреждений.
Повреждения уже локализованы. Задействованы специализированные бригады. Жителям частных домов, находящихся в зоне аварии, оказывают необходимую помощь.
В Минске к открытию готовится школа в жилом районе Лебяжий. 1 сентября ребята встретят в новом учреждении, сообщили в программе «Новое утро».
Все столичные школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Для этого необходимо завершить все ремонтные работы и полностью дооснастить помещения.
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