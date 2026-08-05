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Новости по тегу #Глеб Лавринович

Готовность минских школ к новому учебному году достигла почти 95%
05 августа 2026 07:41

Готовность минских школ к новому учебному году достигла почти 95%

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения
19 января 2026 13:56

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения

В Лебяжьем к открытию готовится новая школа – посмотрели, как там внутри
17 августа 2024 13:52

В Лебяжьем к открытию готовится новая школа – посмотрели, как там внутри

Более половины школ Минска получили паспорта готовности
13 августа 2024 17:59

Более половины школ Минска получили паспорта готовности

На капремонты школ Минска направлено 58 млн рублей – как готовят учреждения к учебному году?
26 июля 2024 17:20

На капремонты школ Минска направлено 58 млн рублей – как готовят учреждения к учебному году?

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий
23 мая 2024 18:53

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий

В топе любимых блюд – пельмени. Вот как прошёл эксперимент по школьному питанию в Минске
18 сентября 2023 09:40

В топе любимых блюд – пельмени. Вот как прошёл эксперимент по школьному питанию в Минске

В минских школах завершили ремонтные работы накануне нового учебного года
15 августа 2023 18:15

В минских школах завершили ремонтные работы накануне нового учебного года

Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?
28 марта 2023 14:33

Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?

Работы уже ведутся. 2 новые школы и 4 детских сада появятся в Минске в 2023-м
20 января 2023 13:38

Работы уже ведутся. 2 новые школы и 4 детских сада появятся в Минске в 2023-м

Оборудование в аренду и лифты для людей с инвалидностью. Школьные стадионы обновили в Минске
07 сентября 2022 08:30

Оборудование в аренду и лифты для людей с инвалидностью. Школьные стадионы обновили в Минске

99% школ Минска получили паспорта готовности накануне нового учебного года
19 августа 2022 16:30

99% школ Минска получили паспорта готовности накануне нового учебного года